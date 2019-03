Bundesliga : Stuttgart étrille Hanovre (5-1) et respire

Le VfB reste 16e et potentiellement barragiste en fin de saison, mais il compte désormais cinq points d'avance sur Hanovre, avant-dernier et automatiquement relégable. Vers le haut, Stuttgart n'a plus que deux points de retard sur Augsbourg, 15e et première équipe assurée de rester en Bundesliga la saison prochaine.

"Ca nous enlève à tous un poids", a admis le nouveau directeur sportif du Stuttgart Thomas Hitzlsperger, "c'est bon pour notre confiance. Les joueurs voient qu'ils ont de nouveau fait un pas en avant, ça donne de l'élan".

Les hommes du match ont été le milieu de terrain Gonzalo Castro, auteur d'un superbe match émaillé de deux passes décisives, le défenseur Ozan Kabak (doublé aux 16e et 45e) et l'attaquant Steven Zuber (doublé aux 78e et 81e). Mario Gomez avait ouvert le score pour Stuttgart dès la 4e minute, et Jonathas avait réduit l'écart pour Hanovre (68e).

Le but de Gomez a totalement libéré ses partenaires, qui ont rendu l'une de leurs meilleures copies de la saison, sinon la meilleure, se montrant combatifs, audacieux et travailleurs en défense. Avant que Hanovre n'ai pu entrer dans le match, Stuttgart menait déjà 2-0 (16e) et devait à son gardien Michael Esser de ne pas sombrer totalement. Le troisième but, juste avant la pause, allait toutefois anéantir les espoirs de Hanovre.

La réduction du score par Hanovre (69e) n'a fait que relancer Stuttgart, qui s'est offert un feu d'artifice final avec les 4e et 5e buts signés Zuber.