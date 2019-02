Dortmund cale encore face à Nuremberg (0-0) et laisse le Bayern revenir à trois points

La belle mécanique mise en place par Lucien Favre est grippée : en match en retard de la 22ème journée de Bundesliga, les Borussen n’ont pu faire mieux que match nul (0-0) face à la lanterne rouge du championnat. Pour le troisième match de rang, les hommes de Lucien Favre n’ont pas su faire la différence et laissent le Bayern Munich revenir à trois points après 22 journées.

Dominateur dans tous les compartiments du jeu (73% de possession de balle, 17 tirs à 7), Dortmund a péché au moment de faire la décision, que ce soit dans ses choix dans le dernier tiers adverse ou dans ses prises de décisions. Un bilan inquiétant alors que le club de la Ruhr n’a plus goûté à la victoire depuis le 26 janvier dernier et une victoire face à Hanovre (5-1).Toutes compétitions confondues, les joueurs de Lucien Favre restent sur cinq matches sans victoire, dont une élimination en coupe d'Allemagne (aux tirs au but) et une lourde défaite 3-0 à Londres contre Tottenham en Ligue des champions.

"Evidemment qu'un point ce n'est pas assez", a admis le capitaine d'un soir Mario Götze après le match, "nous avons eu des occasions, nous n'avons pas concédé grand-chose. En deuxième période nous avons joué un peu mieux, essayé de passer par les ailes, mais nous n'avons pas eu de réussite". Pour ce match qui semblait à sa portée, Dortmund était toujours privé de son capitaine Marco Reus (claquage à la cuisse), qui manque cruellement au Borussia dans cette période de crise, pour son efficacité devant le but adverse, mais surtout pour ses qualités de leader.

Protestation des fans

Le jeune Julian Weigl, que Thomas Tuchel voulait recruter pour le Paris SG au mercato hivernal, était de nouveau aligné en défense centrale. L'international de 23 ans s'est exprimé avant le match pour la première fois sur son transfert raté, au micro d'Eurosport : "Evidemment que c'était dur au début, quand on a une occasion comme celle-là en vue (...) Mais le Borussia Dortmund n'était pas prêt à me laisser partir, ce qui est aussi une marque de confiance en ma valeur".

Après quelques minutes de jeu, il est apparu évident que Dortmund devrait faire preuve de patience, mais aussi de prudence. A son football de possession et de combinaisons, Nuremberg a opposé un solide et infranchissable 4-5-1 positionné très bas, laissant la balle au leader et attendant les opportunités de placer des contres.

Mathenia héroïque

A ce jeu-là, c'est Nuremberg qui s'est procuré la première occasion franche, un tir cadré de Hanno Bahrens qui a obligé le gardien suisse de Dortmund Roman Bürki à sortir la balle in extremis d'une claquette sous la barre ! Mais le héros du match a été son homologue Christian Mathenia, auteur de cinq parades réflexe, toutes face à Mario Götze (34e deux fois, 35e et 45e, 53e).

Comme régulièrement en Bundesliga le lundi, la partie a été perturbée par plusieurs lancers massifs de balles de tennis sur la pelouse, la façon dont les fans allemands ont décidé de protester contre l'organisation de matches le lundi.