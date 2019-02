Dortmund - Leverkusen : Sous la pression du Bayern Munich, le Borussia n'a plus droit à l'erreur

Dortmund est dans le creux de la vague depuis un mois. Le Borussia, auteur d'un formidable début de saison, ne doit pas trébucher ce dimanche à domicile face au Bayer Leverkusen (18h), sous peine de voir le Bayern Munich revenir à auteur à l'issue de la 23e journée de Bundesliga. Avant de jouer, ils ne devancent en effet les Bavarois - vainqueurs samedi à Allianz Arena face au Herta Berlin (1-0) -, qu'à la différence de buts.

Après, notamment, trois nuls consécutifs en championnat, le Borussia a dilapidé en deux mois une avance de neuf points sur le Bayern. L'encadrement du club joue la sérénité. "Dans une saison, il a des phases où ça tourne moins rond et où on a un petit coup de mou", dit le manager du groupe professionnel, Sebastian Kehl, "nous avons une équipe très jeune et nous avons fait un parcours extrêmement positif".

" Nous devons continuer de jouer de la même façon "

Même regard porté par le coach, Lucien Favre, du haut de ses 61 ans, qui n'a eu de cesse de mettre en garde contre trop d'euphorie depuis le début de saison : "Nous devons continuer de jouer de la même façon, avec plus de patience. Nous nous créons des occasions de but, mais nous ne devons plus encaisser des buts comme nous le faisons, c'est ça que nous devons corriger".

Lucien Favre von Borussia DortmundImago

La revanche de Bosz ?

Outre par sa série mitigée en Bundesliga, c'est par son couac en Ligue des champions que le Borussia inquiète. Dortmund a pris une fessée à Londres (3-0), il y a dix jours, face à une équipe de Tottenham pourtant privée d'Harry Kane, en huitième de finale aller de la C1. Handicapant, à défaut d'être rédhibitoire, dans l'optique de rester en course en Europe, mais plus globalement mauvais pour la confiance.

D'autant plus que Leverkusen ne sera pas une proie facile. Depuis un changement d'entraîneur à la trêve de Noël, et la reprise de l'équipe par Peter Bosz (ex-Ajax et... Dortmund), le "Bayer" (6e) est sur une pente ascendante. Il reste sur quatre victoires consécutives, dont un succès de prestige 3-1 contre le Bayern Munich début février. Et toute l'Allemagne lui envie sa paire de jeunes milieux de terrain internationaux Julian Brandt et Kai Havertz.