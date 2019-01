Dortmund se régale, Mönchengladbach enchaîne

Dix-neuf matches et désormais cinquante buts, le Borussia Dortmund est plus que jamais la meilleure attaque de Bundesliga. Dernière victime en date, Hanovre, laminé sur le score de 5-1 sur des buts de Hakimi (24e), Reus (60e), Götze (62e), Guerreiro (67e) et Witsel (90e) contre une réalisation de Bakalorz (86e). Ce succès permet aux joueurs de la Ruhr de compter provisoirement neuf points d'avance sur le Bayern Munich, désormais 3e.

En effet, le Borussia Mönchengladbach devance désormais à la différence des buts les Bavarois après leur succès tardif à se dessiner sur Augsbourg. Il a fallu attendre la 78e minute pour que Wendt n'ouvre le score avant que Hermann ne fasse le break à la fin du temps réglementaire. Dans les autres matches de l'après-midi, Hoffenheim l'a emporté à Fribourg (2-3), Mayence a dominé Nuremberg (2-1) et Leverkusen s'est imposé sur la pelouse de Wolfsburg (0-2).