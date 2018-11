Allemagne : les clubs de Bundesliga ne joueront plus le lundi en 2021

Les matches le lundi, c'est bientôt fini en Bundesliga. Et plus précisément à partir de la saison 2021-2022. À rebours de ce qui se fait dans les championnats espagnol, anglais et italien, la Bundesliga renonce aux matches du lundi soir sous la pression des fans. Ce nouveau créneau, introduit dans le calendrier la saison dernière, a cristallisé l'opposition des supporters qui les ont boycottés ou ont organisé des grèves des chants.

Leurs protestations et les plaintes des clubs ont eu raison des cinq matches prévus chaque saison à cet horaire. Ils seront reprogrammés le dimanche à partir de la saison 2021-2022, quand commence le nouveau contrat de diffusion. Le premier match du lundi cette saison doit se jouer le 3 décembre, lorsque Nuremberg recevra le Bayer Leverkusen.