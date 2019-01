Francfort déloge Leipzig du carré "Ligue des champions"

Francfort compte le même nombre de points (31) et la même différence de buts que Leipzig (+13) mais devance le RB au nombre de buts marqués. Leipzig peut cependant reprendre son bien dimanche s'il marque au moins un point en déplacement à Düsseldorf. Les deux clubs sont désormais nettement distancés par le trio de tête Dortmund (48 pts), Mönchengladbach (39 pts) et Munich (39 pts et un match à jouer dimanche contre Stuttgart).

Brême a marqué par Maximilian Eggestein (27e) et Martin Harnik (52e), et Francfort a répliqué par Ante Rebic (35e) et le Français Sebastian Haller (68 sur pénalty). Haller occupe la quatrième place du classement des buteurs avec 11 réalisations, à deux unités seulement du meilleur buteur actuel, son coéquipier de l'Eintracht Luka Jovic.