Humilié 4-0 à domicile, Schalke s'enfonce dans la crise

Rien ne va plus pour Schalke. Le club de Gelsenkirchen a subi une véritable humiliation samedi avec un lourd revers devant son public face au Fortuna Düsseldrof (0-4). En haut du tableau, Leipzig, qui s'est imposé 1-0 chez la lanterne rouge Nuremberg grâce à un but de Lukas Klostermann (40e), a provisoirement chipé la troisième place à Mönchengladbach, qui reçoit le Bayern Munich à 18h30. S'il gagne, le Bayern reviendra à égalité de points en tête du classement avec Dortmund, défait vendredi soir à Augsbourg (2-1).

En attendant, la dégringolade de Schalke et de son jeune coach star Domenico Tedesco continue de stupéfier l'Allemagne. L'ambitieux club de la Ruhr doit encore se rendre à Manchester le 12 mars pour le huitième de final retour de Ligue des champions contre City, après s'être incliné 3-2 à domicile. Mais la gloire européenne est désormais une préoccupation très lointaine pour une formation qui n'a gagné qu'un seul de ses huit derniers matches, toutes compétitions confondues, et qui reste sur deux lourdes défaites consécutives, 3-0 à Mayence et donc 4-0 contre Düsseldorf.

Les fans en deviennent ironiques

Avec 23 points en 24 journées, Schalke est 14e et ne compte plus que sept unités d'avance sur le premier relégable Stuttgart, qui joue dimanche et peut donc encore réduire l'écart. La semaine dernière, le directeur sportif Christian Heidel avait démissionné, laissant Domenico Tedesco seul face aux critiques. Porté aux nues la saison dernière, le technicien de 33 ans est désormais sous pression. "On en a ras le bol", ont scandé les fans de Schalke samedi, avant de poursuivre ironiquement avec "Oh, comme tout cela est joli !".

Dodi Lukebakio a ouvert le score sur penalty pour Düsseldorf (35e), après vérification vidéo pour confirmer une main dans la surface. Dawid Kownacki a réussi un doublé (62e et 84e) et Benito Raman (68e) a marqué l'autre but des visiteurs. Après avoir longtemps lutté dans la zone de relégation, Düsseldorf s'est formidablement repris et occupe désormais une confortable 11e place, à huit points toutefois de la première place européenne. Le Bayern Leverkusen, l'équipe en forme des matches retour, poursuit sa remontée au classement avec une victoire (0-2) à Fribourg (buts d'Aranguiz 4e et Bailey 73e) et occupe provisoirement la 6e place, qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue Europa.