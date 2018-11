Bundesliga : Kingsley Coman de retour avec le Bayern Munich

Kingsley Coman, blessé depuis août, devrait effectuer son retour sur le terrain samedi lors de la rencontre de Bundesliga face au Werder. "Thiago se sent bien, Kingsley lui aussi, mais bien-sûr ils ne pourront pas encore jouer 90 minutes", a indiqué Kovac. Le jeune Français de 22 ans a été victime de deux graves déchirures ligamentaires de la cheville gauche consécutives. La première, survenue en février, l'a privé de la fin de saison et lui a fait manquer le Mondial avec l'équipe de France.

Alors qu'il effectuait son retour en compétition en août, il a subi exactement la même blessure, et a été ensuite en phase de guérison puis de rééducation. Le Bayern Munich, club le plus titré d'Allemagne, n'est qu'à la 5e place du classement du championnat d'Allemagne actuellement, à neuf points du leader, Dortmund. Et le poste de l'entraîneur est de ce fait menacé.