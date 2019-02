Kovac rassurant sur la blessure de Coman

L'attaquant international français du Bayern Munich Kingsley Coman est de nouveau sorti sur blessure samedi en championnat contre Berlin (1-0), apparemment en raison d'une douleur à la cuisse gauche. "Il a ressenti quelque chose au muscle", a déclaré son entraîneur Niko Kovac juste après le match, "je ne sais pas encore de quoi il s'agit, il faut attendre, mais nous partons du principe qu'il n'y a rien de grave".

Entré en jeu à la 58e minute à la place de son compatriote Franck Ribéry, Coman n'a pas particulièrement brillé. Jusqu'à la 67e minute: après un sprint, l'ailier est resté assis sur la pelouse, sans aucun choc avec un adversaire. Après avoir été soigné sur le terrain, il est finalement sorti, marchant lentement mais seul, et a regagné les vestiaires.

La semaine dernière, Coman était sorti en fin de match contre Augsbourg après s'être foulé la cheville gauche. On a redouté un instant qu'il ait réveillé la blessure qui l'avait tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Il n'en était rien, et le Français a pu jouer le match de Ligue des champions à Liverpool (0-0) quatre jours plus tard.