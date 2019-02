Le Bayern exploite parfaitement l'incroyable trou d'air de Dortmund

Incroyable après-midi au Signal Iduna Park. Auteur d'une première heure de rêve, le Borussia Dortmund pensait avoir réussi le coup parfait en menant 3-0 face à Hoffenheim à un quart d'heure de la fin. D'autant que dans le même temps, son dauphin Mönchengladabach prenait une rouste (0-3) à domicile face au Herta Berlin. Mais les joueurs de Lucien Favre se sont déconcentrés et le TSG en a profité pour revenir à hauteur grâce notamment à un doublé de l'ancien lyonnais Belfodil. Un improbable trou d'air qui coûte cher à Dortmund puisqu'il laisse le Bayern revenir à cinq points suite à son succès (3-1) à l'Allianz Arena face à Schalke.

A quatre jours de son déplacement à Tottenham en Ligue des champions, le Borussia reste donc sur trois matches sans victoires, ses deux nuls en championnat et une élimination (aux irs aux buts)en coupe d'Allemagne mardi soir à domicile contre Brême. Sans Reus (13 buts cette saison) et ni son entraîneur Lucien Favre, cloué chez lui par la grippe, le Borussia Dortmund a réussi l'un de ses matches les plus aboutis de la saison contre Hoffenheim... jusqu'à l'entame du dernier quart d'heure. Menés 3-0, les visiteurs sont revenus à 3-3 en douze minutes. "Laisser filer un avantage de 3-0 sur notre terrain, ça ne doit pas arriver, a reconnu l'attaquant du Borussia Mario Götze, Nous avons très bien joué pendant longtemps, nous ne leur avions quasiment rien concédé. Ca fait mal".

Sancho phénoménal

La partie a démarré sur un faux rythme. Pendant une demi-heure, le Borussia a monopolisé la balle sans parvenir à mettre du rythme, bloqué par la solide défense en 5-3-2 mise en place par le jeune et talentueux coach Julian Nagelsmann. Jusqu'à ce que le jeune prodige anglais de 18 ans Jadon Sancho se décide à lâcher les chevaux. Un une-deux avec son défenseur Lukasz Piszczek, un coup de rein phénoménal dans la surface pour déborder son défenseur, et un tir croisé dans un angle impossible pour l'ouverture du score (1-0, 32e).

Jadon Sancho von Borussia DortmundGetty Images

Juste avant la pause, le gardien de Hoffenheim Oliver Baumann repoussait d'une parade réflexe une tentative puissante du même Sancho. Mario Götze, qui avait suivi, n'a eu qu'à pousser la balle au fond (2-0, 43e). L'international portugais et ancien Lorientais Raphaël Guerreiro a marqué le troisième but à la 66e minute, bien servi dans la course et dans la surface par Götze. Pourquoi, comment la mécanique s'est-elle enrayée? Ishak Belfodil a d'abord repris victorieusement un centre aux six mètres (75e) avant que son compère Pavel Kaderabek ne double la mise à peu près de la même façon (84e). Et à la 87e minute, Belfodil a de nouveau trompé Roman Bürki, de la tête à la reprise d'un franc, pour une égalisation improbable mais désastreuse pour Dortmund.

Un Bayern impitoyable

Le Bayern, battu sèchement la semaine dernière à Leverkusen (3-1) et toujours privé d'Arjen Robben et de leur gardien et capitaine Manuel Neuer (tous deux blessés), n'a lui jamais vraiment douté à domicile. Face à son dauphin de la saison dernière, Schalke, actuel 13e et en difficulté cette année, les joueurs de Niko Kovac ont pris le match par le bon bout et ont très vite trouvé l'ouverture, sur un but contre son camp de Bruma, au duel avec Lewandowski (11e, 1-0). Mais, alors qu'ils dominaient outrageusement les débats, les Munichois ont été surpris à la suite d'une erreur défensive. Le jeune attaquant turc Ahmed Kutucu, parti seul du milieu de terrain, n'a laissé aucune chance au portier Sven Ulreich (25e, 1-1).et pensait alors relancer le suspense. Ce dernier n'aura duré que deux minutes.

Robert Lewandowski bei FC Bayern - Schalke 04Getty Images

Le temps pour l'inévital Lewandowski, parti à la limite du hors-jeu, de redonner l'avantage au Bayern, sur une perte de balle très évitable des Königsblauen (27e, 2-1). Munich a alors repris sa marche en avant et sa domination (71% de possession, 16 tirs à 8), malgré quelques frayeurs. Peu après la reprise, Schalke était à deux doigts de revenir au score à la suite d'un cafouillage de la défense bavaroise, le tir de Weston McKennie étant dévié par le poteau. Et sur le corner qui a suivi, une tête de Bruma qui filait dans la lucarne a été stoppée par Ulreich et déviée là encore par le poteau. Mais Schalke a fini par craquer, à l'heure de jeu (57e, 3-1), sur un but de Gnabry. Avec toujours un seul Français sur la pelouse (Ribéry a remplacé Coman à la 68e), le Bayern n'a pas laissé passer sa chance et relance une nouvelle fois la course au titre, malgré ses cinq points de retard sur le Borussia Dortmund. Avec cette victoire, le Bayern passe également devant Mönchengladbach, qui s'est effondré à domicile contre toute attente contre le Hertha Berlin (3-0).