Le Bayern Munich repart du bon pied en s'imposant à Hoffenheim et met la pression sur Dortmund

Le Bayern Munich n'a pas failli à sa mission. Après un petit mois de trêve hivernale, les Bavarois ont disposé d'Hoffenheim ce vendredi soir (1-3). Une victoire globalement maîtrisée, même si les joueurs de Niko Kovac se sont fait peur par moments. Avec ce nouveau succès, le Bayern confirme sa bonne forme en championnat avec un sixième succès de rang. Une victoire qui permet aux Bavarois de revenir provisoirement à trois points du Borussia Dortmund, leader de Bundesliga, qui aura dimanche un déplacement périlleux sur le terrain de Leipzig.

Le Bayern voulait à tout prix la victoire et cela s'est vu. Très vite, les Bavarois ont pris à la gorge leur adversaire du soir. Portés par un jeu très offensif, ils ont offert un premier acte de haute volée. Avec un pressing constant et une grande intensité dans les duels, les Munichois ont rapidement pris la pleine mesure de leur adversaire. Disposés dans un 4-3-3, les attaquants bavarois se sont trouvés les yeux fermés. Robert Lewandowski a même failli ouvrir le score d'entrée de jeu grâce une très belle reprise de volée (10e). Laissant beaucoup d'espaces dans son dos, la défense d'Hoffenheim a été prise trop souvent à défaut. Le Bayern a ainsi pu poser tranquillement les bases de son jeu.

Premier doublé pour Goretzka, Lewandowski porte le coup de grâce

Les minutes qui ont suivie n'ont été qu'un calvaire pour Hoffenheim avec pas moins de treize occasions concédées, avant l'ouverture du score logique de Leon Goretzka (34e). Il s'est ensuite offert le but du doublé (45e). Son premier en Bundesliga pour sa 131e apparition en championnat. Piqués au vif, après une première période insipide, les joueurs de Julian Nagelsmann ont par la suite réagi dans le second acte. Après une dizaine de minutes de flottement au sein de la défense du dauphin de Bundesliga, Nico Schulz a relancé Hoffenheim, grâce à un très bel enchaînement dans la surface de réparation (59e).

Mais, comme souvent, une prestation aboutie du Bayern Munich rime avec un très bon Robert Lewandowski. L'attaquant polonais a une fois de plus été dans tous les bons coups. Son entente avec Thomas Müller et Kingsley Coman a très souvent semé la zizanie au sein d'une défense d'Hoffenheim pas toujours sereine. Mobile et très remuant, il a offert de nombreuses solutions et servi de point de fixation pour ses coéquipiers. C'est lui qui a atomisé les espoirs d'Hoffenheim en fin de partie (87e), inscrivant au passage son onzième but de la saison en Bundesliga. Ce Bayern-là ne pouvait pas mieux démarrer sa deuxième partie de saison.