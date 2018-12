Le Bayern Munich retrouve un peu le sourire à Brême, Dortmund continue d'engranger

Le Bayern Munich se remet enfin en route en Bundesliga. Après trois rencontres sans victoire en championnat, les Bavarois se sont imposés samedi sur la pelouse du Werder Brême (1-2). Serge Gnabry a inscrit un doublé (20e, 50e), alors que Yuya Osako avait égalisé de la tête (33e). Les hommes de Niko Kovac, qui ont enregistré les retours de Thiago et Kingsley Coman mais perdu Franck Ribéry sur blessure, remontent provisoirement à la troisième place. Ils restent à neuf points de Dortmund, vainqueur dans le même temps contre Fribourg (2-0).

Après le carton face au Benfica en milieu de semaine (5-1), Kovac avait fait le choix de la continuité en choisissant le même onze - à l'exception notable d'Arjen Robben, annoncé en tribune à quelques minutes seulement du début de la rencontre. C'est son remplaçant qui a permis au Bayern de s'imposer : à la réception d'un superbe ballon piqué de Joshua Kimmich, Gnabry s'y est d'abord repris à deux fois pour battre Jiri Pavlenka du droit (20e), avant d'inscrire un but chanceux en seconde période, après une déviation malheureuse de Moisander lui ayant rebondi sur le tibia (50e).

Dortmund toujours loin devant

Le Bayern a malgré tout peiné à se défaire d'un Werder accrocheur. Les locaux étaient déjà passés tout près d'égaliser juste après l'ouverture du score, après une reprise de Gebre Selassie sortie par Manuel Neuer (22e). Ils l'ont fait quelques minutes plus tard grâce à Osako, profitant d'une sortie moyenne du gardien allemand à la réception d'un centre de Max Kruse (33e). Eggestein, d'une reprise du gauche contrée au dernier moment (58e), aurait pu remettre le Werder une nouvelle fois à égalité. Mais le champion d'Allemagne, quasi intraitable défensivement à l'image d'un Süle impeccable, a tenu.

Après avoir pris deux points seulement en trois rencontres, le Bayern remonte donc provisoirement sur le podium de la Bundesliga. Tout en enregistrant les retours de Kingsley Coman, blessé depuis la première journée, et Thiago, absent depuis trois rencontres. Seul problème : le Borussia Dortmund continue d'engranger. Les hommes de Lucien Favre ont battu Fribourg (2-0), grâce à un penalty de Marco Reus (40e) et un but tardif de Paco Alcacer (90e+1). Toujours invaincu en championnat et vainqueur pour la quatrième fois consécutive, Dortmund émarge à neuf points du Bayern. Et, même si les Bavarois relèvent la tête, le gouffre est encore loin d'être colmaté.