Le Bayern rate pas le grand huit, tenu en échec par Augsbourg

Le Bayern Munich est tombé de son piédestal. Toujours invaincu cette saison, toutes compétitions confondues, l’équipe entraînée par Niko Kovac ne signera pas une huitième victoire de rang. Opposé au FC Augsburg dans le derby de la Bavière, les Munichois ont fait preuve de suffisance et n’ont pas su se mettre à l’abri après l’ouverture du score d’Arjen Robben. Le scénario, un peu trop écrit d’avance, s’est donc produit : leurs adversaires ont égalisé en fin de rencontre pour obtenir un nul inespéré.

Le Bayern s’y voyait déjà et pensait être reçu cinq sur cinq à l’issue de la cinquième journée disputée chez lui, qui plus est face à un adversaire qui ne mettait plus un pied devant l’autre depuis trois matches de championnat. C’était sans compter sur la résilience et la réussite du FC Augsburg, qui a joué crânement sa chance sous l’impulsion d’un gardien en forme. Grand artisan du résultat, Andreas Luthe a fêté sa première titularisation en multipliant les arrêts (35e, 41e, 44e, 50e, 74e), bien aidé aussi, il est vrai, par son poteau sur une frappe Thomas de Müller (7e) et la maladresse de Sandro Wagner (42e). Il n’a en revanche rien pu faire face à Robben après avoir été éliminé par Serge Gnabry (1-0, 47e).

Le Bayern tombe sur un os

Globalement, les Munichois ont soufflé le chaud et le froid dans cette rencontre. Ils ont alterné les temps forts et les moments d’approximation, tout en faisant montre de suffisance dans le dernier geste. À l’image d’un Renato Sanches disponible mais imprécis. Et à force de ne pas faire ce qu’il faut pour marquer le but du break, le Bayern s’est fait rattraper par la patrouille : sur un corner anodin, Manuel Neuer s’est troué dans sa sortie et Felix Götze, frère de Mario, a pu prolonger de la poitrine une reprise ratée d’un partenaire (1-1, 86e). Sur l’action précédente, un but avait été justement refusé à Franck Ribéry, qui a débuté sur le banc, pour une légère position de hors jeu de Müller. Pas de grand huit à l’arrivée pour le champion en titre.

Dans les autres rencontres de la 5e journée de Bundesliga jouées ce mardi, on retiendra surtout la victoire pleine d’autorité du Werder Brême dans le choc face au Hertha Berlin (3-1) grâce à des buts de Harnik (11e), Veljkovic (45e) et Kruse sur penalty (66e). Les deux équipes étaient encore invaincues au coup d’envoi et, grâce à ce succès au Weserstadion, le Werder prolonge sa série et enfile le costume de dauphin du Bayern.