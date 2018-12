Le Borussia Dortmund, la meilleure équipe européenne du moment

Après six ans de règne ininterrompu du Bayern sur le football allemand, nul ne conteste aujourd'hui le statut de favori du Borussia Dortmund pour le titre de champion de Bundesliga 2018-2019. Si le club de la Ruhr est dans cette situation après 14 journées, qualifié par ailleurs cette semaine comme premier de groupe en Ligue des champions et toujours en course en Coupe d'Allemagne, il le doit bien plus à lui-même qu'aux hoquettements remarqués du grand rival bavarois.

Tous secteurs confondus, le Borussia réussit jusqu'ici cette saison un sans-faute à tous les étages. à commencer par le haut de la pyramide, où les bonnes personnes occupent les bonnes places, comme l'ancien capitaine Sebastian Kehl, en charge du secteur professionnel, qui incarne les valeurs du club, une forme de robustesse propre et figurée, et offre une crédibilité bienvenue auprès de tout l'effectif. Matthias Sammer, conseiller extérieur, se décrit quant à lui comme "un partenaire de discussion qui donne l'impulsion pour amener les choses dans la bonne direction". L'expérience accumulée par le Ballon d'or 1996 au Bayern (2012-2016) est évidemment d'une grande aide pour le BvB. Quant au président Hans-Joachim Watzke et son directeur sportif Michael Zorc, ils peuvent se targuer d'une immense réussite au chapitre des transferts.

Witsel et Delaney, déjà rentabilisés

"Nous avons mis l'accent sur les aspects qui nous avaient fait défaut la saison passée", a expliqué Zorc à l'hebdomadaire Sport Bild. "Mentalité, robustesse, force de conviction. L'an dernier, dès qu'il y avait un léger vent contraire, l'équipe ne parvenait pas à imposer son football." La mentalité, un ingrédient essentiel qui a déjà permis aux Borussen de retourner cinq fois une situation défavorable en championnat. Menés d'un ou deux buts, ils ont terminé par quatre victoires et un nul. Bilan auquel il faut ajouter les victoires à la dernière minute, en Coupe d'Allemagne, contre Fürth et l'Union Berlin. "Retourner ces situations nécessite une certaine mentalité, un certain appétit", estime le directeur sportif. "C'est une qualité."

Marco Reus und Michael Zorc (BVB)Imago

De celles apportées par Axel Witsel et Thomas Delaney, arrivés cet été. "Des joueurs robustes et qui se comportent en adultes", juge Zorc, qui fait ici allusion à leur attitude et leur langage corporel. Le Belge et le Danois incarnent un "double coeur" plein de force, de constance, de discipline et d'homogénéité. Un chiffre parmi d'autres : début décembre, contre Fribourg (2-0), Witsel a négocié 149 ballons, record de la saison toutes équipes de Bundesliga confondues, remportant au passage 75% de ses duels. Une attitude de patron. "Avec ces deux-là, nous n'aurions pas eu les problèmes que nous avons connus la saison dernière", se persuade Hans-Joachim Watzke. Investissement (20 millions d'euros chacun) déjà rentabilisé. Une réussite qui concerne toutes les recrues, du gardien remplaçant Marvin Hitz au phénomène Paco Alcacer, buteur renaissant après sa souffrance catalane.

Favre, l'architecte aux petits papiers

Au-dessus des acteurs que sont les joueurs, Lucien Favre est évidemment l'architecte du succès actuel. Le technicien suisse, recrue estivale lui aussi, n'a pas son pareil pour renverser le cours d'un match de ses ajustements tactiques, distillés au moyen de petits morceaux de papier à ses hommes sur le terrain. Si les rencontres se terminaient à la mi-temps, le BvB pointerait, avec 21 points, à la quatrième place du classement, six unités derrière le Bayern ; mais aucune équipe n'est plus performante en seconde période (33 points pris, 25 buts marqués). La raison ? Favre adapte sa stratégie aux faiblesses de l'adversaire et en informe ses joueurs en temps réel.

Résultat, toutes compétitions confondues, ses remplaçants entrés en cours de partie inscrivent plus d'un but par match, mieux que toute autre équipe des cinq grands championnats européens ! En Bundesliga (13 sur 13), cela constitue un record dans l'histoire du club. "L'entraîneur trouve toujours la bonne solution", résume Manuel Akanji. Le réalisme de son équipe – avec 43,5% d'occasions converties, le BvB est l'équipe la plus réaliste de Bundesliga, loin devant son second, l'Eintracht Francfort (36,1%) – est aussi une signature de Favre dont la Bundesliga est familière depuis ses passages à Berlin et à Mönchengladbach.

Lucien Favre und Paco AlcácerEurosport

"Le meilleur Reus qu'on ait jamais vu"

Bien sûr, la réussite surréaliste de son avant-centre Paco Alcacer n'y est pas étrangère. L'ancien Barcelonais, en pleine bourre, bat des records insoupçonnés en tant que buteur. D'autant que son coach a l'intelligence de le préserver au maximum, faisant de lui le joker fatal entrant le plus souvent dans le troisième tiers des matches pour porter l'estocade. Mais la pièce maîtresse des offensives des Jaune et Noir se nomme Marco Reus. "C'est le meilleur Reus qu'on ait jamais vu", juge ainsi Ottmar Hitzfeld, ancien entraîneur de Dortmund et du Bayern. Fin novembre, le bi-hebdomadaire Kicker lui consacrait sa une en voyant "sur le chemin de la légende" celui qui a été prolongé en mars dernier jusqu'en 2023.

S'il va au terme de ce contrat, Reus aura passé 21 ans au Borussia Dortmund... dans la ville où il est né. Son président le voit comme l'égal d'Uwe Seeler à Hambourg ou Wolfgang Overath à Cologne. "Jouer dans sa ville et y réussir quelque chose, c'est ce qu'il y a de plus grand", estime Watzke à ce propos. La fidélité du joueur est une constante, lui qui est sous contrat avec son équipementier depuis 2008 – ce dernier le lui rend bien, d'ailleurs, en accédant à ses rares demandes comme le drapeau national sur les souliers – et ignore des offres forcément alléchantes.

Reus nourrit son histoire d'éléments symboliques et marquants, comme son formidable but dans le Klassiker contre le Bayern (3-2), faisant dire à un Lothar Matthäus épaté : "La façon dont il a marqué, c'était presque impossible. Un but insensé". Un doublé, même, ce soir-là, agrémenté de 12,53 kilomètres de course, plus que quiconque sur la pelouse, avec en sus le plus grand nombre de sprints à haute intensité. Sur le plan statistique, MR11 est décisif toutes les 69 minutes cette saison, soit comme passeur, soit comme buteur, un chiffre qu'il n'avait jamais atteint jusqu'ici. Et il ne lui faut que 3,6 tirs en moyenne pour marquer un but.

Les éléments d'explication à ce rayonnement sont nombreux. Pour commencer, le joueur de l'année 2012 évolue actuellement à son poste préférentiel (derrière l'avant-centre). Ensuite, il dispose d'une confiance sans condition de son entraîneur, agrémentée depuis août d'un capitanat dont il est fier mais qu'il n'interprète pas de manière hiérarchique – ce serait de toute façon contre-nature. Cette confiance prend sa source dans leur longue histoire commune, née à Mönchengladbach. "Je connais très bien Marco", rappelait Favre cet été. Jamais le Suisse ne sacrifie "Woodinho" à son système tactique. La vie personnelle de ce dernier est ensoleillée, aussi, dans la mesure où il deviendra papa cet hiver. Et le plus important : cette longue période sans blessure, inédite pour lui qui est resté éloigné des terrains deux années complètes au total. Aujourd'hui, non seulement Reus affronte mieux les situations difficiles, mais il est le guide idéal, plein de calme et de conviction à la fois, pour les jeunes éléments de l'effectif.

Marco Reus (Borussia Dortmund)Imago

Meilleure défense en Ligue des champions

Si cette attaque pétillante correspond à ce que le public européen apprécie généralement du Borussia, son argument le plus essentiel se situe en fait dans la solidité de sa défense. Après 14 matches de Bundesliga, le BvB affiche 14 buts encaissés et cinq clean sheets. Cette moyenne d'un but encaissé par match est nettement meilleure que celle de la saison dernière (1,4). Seul le RB Leipzig (13) fait mieux pour le moment... Et bis repetita en Ligue des champions : six matches, deux buts, aucun des 31 autres clubs n'a fait mieux ! Les dirigeants l'ont bien compris. "Il est important que toute l'équipe intègre le fait que le travail défensif commence à la perte du ballon", assène Michael Zorc. "Quand on voit ce que dégage la défense, on n'est pas surpris du peu de buts encaissés."

Pour Sebastian Kehl, cette solidité est, là encore, l'oeuvre de Favre. "D'entrée, l'entraîneur a insisté sur l'extrême valeur de l'aspect défensif“, dévoile l'ancien capitaine emblématique. "Parce que le succès se bâtit toujours sur une bonne prestation défensive." Encore fallait-il, pour cela, réussir l'intégration d'un Abdou Diallo ou d'un Achraf Hakimi et redonner vie à Dan-Axel Zagadou... L'aspect managérial et humain entre forcément en ligne de compte là-dedans. La bonne intégration des jeunes, dont le représentant dans le conseil des joueurs (qui négocie les primes) est Manuel Akanji, en est l'un des aspects. Si Axel Witsel a dévoilé qu'il ne couperait sa touffue chevelure que si le BvB remporte deux titres cette saison, c'est sûrement parce que l'ambiance est bonne en interne.

Quelques sujets qui fâchent...

Un élément qui ne va pas de soi, car il y aurait bien des sujets de discorde : de grosses écuries européennes convoitent le prodige américain Christian Pulisic à grands renforts de millions ; Shinji Kagawa est tout sauf satisfait et préfèrerait quitter le club aujourd'hui que demain ; le débat sur le niveau de Mario Götze, qu'il joue ou qu'il ne joue pas, ne s'éteint jamais... et on en passe. La réponse passe par une clarté dans le discours. Pulisic ? "Il entre dans nos plans jusqu'à la fin de la saison" (Zorc). Kagawa ? "C'est un joueur méritant, et nous pouvons évidemment comprendre que la situation ne le satisfasse pas. À l'issue des matches aller, nous allons discuter de ses souhaits" (Zorc). Götze ? "Il sent le football" (Favre).

À l'occasion de l'assemblée générale annuelle, début décembre, Marco Reus est intervenu. "Ces dernières saisons, l'atmosphère n'était pas toujours aussi bonne", a-t-il fait remarquer. Pour être plus juste, il aurait dû employer le qualificatif d'euphorique. Il n'en a pas moins recueilli des applaudissements nourris et une standing ovation. Son président a insisté : "Nous avons une équipe au sein de laquelle on sent un esprit particulier. Elle essaie de se nourrir de l'âme du club." À cet esprit, Watzke a ajouté la lettre : "En cette période de la saison, tu n'as pas le droit d'abandonner un ou deux pour cent." Ces petits détails qui font la différence au plus haut niveau.