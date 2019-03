Battu à domicile par Leipzig (1-0), samedi lors de la 26e journée du Championnat d'Allemagne, quatre jours après son humiliation sur le terrain de Manchester City (7-0) en 8e de finale de la Ligue des champions, Schalke a glissé à la 15e place du classement. L'équipe de la Ruhr, qui s'est séparée jeudi de son entraîneur Domenico Tedesco, essuie ainsi sa quatrième défaite d'affilée et ne possède plus que trois points d'avance sur Stuttgart, 16e et barragiste, auteur d'un nul à domicile face à Hoffenheim (1-1).

Leipzig profite de ce succès, acquis grâce à un but de Werner à la 14e minute, pour reprendre la troisième place avec 49 points, à huit longueurs de Dortmund qui se déplace sur le terrain du Herta Berlin ce samedi à 18h30. Mönchengladbach, tenu en échec vendredi par Fribourg (1-1), en ouverture de cette 26e journée, pointe en 4e position (47 pts).

Augsbourg, vainqueur d'Hanovre 3-1, profite de son 6e succès de la saison pour se donner un peu d'air et devance désormais Schalke de deux points, à la 14e place. Cette nouvelle défaite, la 18e de la saison, compromet en revanche un peu plus les chances de maintien de Hanovre, toujours 17e et avant-dernier (14 pts). Dimanche, le Bayern Munich, leader à égalité de points avec Dortmund au bénéfice de la différence de buts (+35 contre +33) accueillera Mayence, modeste 13e.