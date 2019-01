Leipzig : Upamecano, blessé au genou, sera absent plusieurs semaines

L'international Espoirs, âgé de 20 ans, "a subi une grave compression du cartilage au genou gauche lors de l'entraînement de mercredi et sera absent pendant plusieurs semaines", selon un communiqué du club. "Il y a eu un choc malencontreux entre ‘Upa’ et Nordi Mukiele. (...) Au départ, nous soupçonnions une rupture du ligament croisé, mais les examens ne l'ont pas confirmé. Avec du recul, on peut se dire qu'on est ‘heureux dans notre malheur’", a précisé en conférence de presse Ralph Rangnick, entraîneur du club actuellement 4e de la Bundesliga.

Une rupture du ligament croisé aurait signifié au moins six mois d'absence.