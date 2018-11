Rafinha (Bayern Munich) s'excuse après s'être déguisé pour Halloween en poseur de bombe

Le défenseur du Bayern Munich Rafinha s'est excusé jeudi après avoir reçu de nombreuses critiques via les réseaux sociaux pour s'être déguisé en arabe portant des explosifs factices à la main à l'occasion d'Halloween.

Le compte Twitter du club de football bavarois a posté une photo de joueurs de l'équipe fêtant Halloween mercredi, sur laquelle le Brésilien portait une longue tunique blanche et une coiffe à carreaux rouge et blanc, habit traditionnel des cheikhs arabes. Il tenait un paquet, barré d'une étiquette rouge où était inscrit "Vorsicht" ("attention"), comme s'il s'agissait d'une bombe. De larges lunettes noires et une grosse moustache parachevaient le déguisement.

Le costume a provoqué une vague de protestation sur les médias sociaux, et le club a du coup supprimé la photo. A la place, il a retwitté les excuses du joueur. "Halloween est une fête qui fait peur avec des costumes exagérés, ce n'était pas mon intention d'irriter ou de blesser les sentiments de qui que ce soit avec mon déguisement", a-t-il écrit.