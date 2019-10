Coup dur pour Kevin Trapp. Le gardien de l'Eintracht Francfort, touché à l'épaule, sera absent jusqu'à la fin de l'année. L'international allemand de 29 ans a été blessé à la coiffe des rotateurs (tendons de l'articulation) lors d'un choc avec son coéquipier Makoto Hasebe lors du dernier match de championnat contre l'Union Berlin (victoire 2-1) vendredi.

Hasebe victime sur la même action d'un traumatisme crânien

"Ce n'est malheureusement pas une bonne nouvelle pour Kevin et pour nous", a déploré le directeur sportif de l'Eintracht Bruno Hübner, "nous lui souhaitons un prompt rétablissement et sommes certains qu'il reviendra dans sa meilleure forme". Hasebe a été victime sur la même action d'un traumatisme crânien et doit s'abstenir de jouer pendant une semaine.

Revenu à Francfort en 2018 après trois saisons à Paris, Trapp est devenu l'assurance tout-risque de l'Eintracht, avec qui il est engagé cette saison en Ligue Europa, dans le groupe d'Arsenal. Il sera remplacé pendant son absence par Frederik Rönnow, un gardien de 27 ans qui a fait en tout et pour tout deux apparitions en Bundesliga, la saison dernière.