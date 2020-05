BUNDESLIGA - Plus d'un Allemand sur deux se prononce contre la reprise du championnat d'Allemagne de football ce week-end, selon un sondage publié vendredi par la chaîne de télévision publique ARD.

La reprise de la Bundesliga n'enthousiasme pas énormément l'Allemagne. Un sondage publié vendredi par la chaîne de télévision publique ARD démontre que plus d'un Allemand sur deux se prononce contre la relance du championnat. 56% des personnes interrogées la voient d'un oeil critique, contre 31% qui y sont favorables.

Bundesliga Ribéry, Dembélé, Pavard : Les Français et la Bundesliga, une parfaite histoire d'amour IL Y A 16 HEURES

Dans un autre partie du sondage, 40% des répondants se prononcent en faveur d'un assouplissement des mesures restrictives imposées à la population. Mais, même parmi ces 40%, 45% se disent "sceptiques" sur la reprise du football, contre 40% qui l'approuvent. Les autres sont sans opinion.

Play Icon WATCH Cuisance : "On est tous content de reprendre le foot quand même" 00:04:19

Le sondage a été réalisé par téléphone les 12 et 13 mai auprès de 1074 personnes, avec une marge d'erreur de 1,4 à 3,1%. Après plus de deux mois d'arrêt pour cause de coronavirus, le foot allemand reprend samedi à huis clos, en se soumettant à un protocole sanitaire rigoureux.

Bundesliga Cuisance : "Quand mon heure viendra…" IL Y A 16 HEURES