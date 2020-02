Après de longs mois sur le flanc, Lucas Hernandez et Kingsley Coman s'apprêtent à réintégrer le onze du Bayern Munich. En effet, les deux Français pourraient être titularisés dimanche à Cologne (15h30) pour la 22e journée de Bundesliga, a indiqué l'entraîneur Hansi Flick. "Nous sommes heureux que ce soit passé vite pour tous les deux", a-t-il déclaré vendredi en conférence de presse d'avant-match.

"Tous les deux s'entraînent très bien, mais nous ne savons pas encore à 100% s'il tiendront 90 minutes, a-t-il ajouté. Ce qui est clair, c'est qu'ils ont besoin de plus de temps de jeu. Je ne sais pas encore s'ils seront titulaires ou s'ils entreront en cours de match", a-t-il ajouté. Le coach espère toutefois que ses deux Bleus "seront à 100%" le 25 février pour le match aller de 8e de finale de Ligue des champions à Londres contre Chelsea.

Le Bayern défendra dimanche à Cologne sa première place, avec un point d'avance sur Leipzig. Hernandez et Coman ont fait leur retour en compétition dimanche, quelques minutes en fin de match lors du choc de la Bundesliga contre Leipzig (0-0). Hernandez n'avait plus joué depuis presque quatre mois et sa rupture d'un ligament interne de la cheville droite le 22 octobre contre l'Olympiakos en Ligue des champions. Il a remplacé Jérôme Boateng en défense centrale samedi à la 67e minute.

Feu vert pour Neuer

De son côté, Kingsley Coman, pour sa part, n'est entré en jeu qu'à la 85e minute, sur l'aile gauche. Il était absent depuis le 7 décembre, en raison d'une blessure à la capsule articulaire du genou gauche. Par ailleurs, l'alerte a été levée pour le capitaine et gardien Manuel Neuer, victime d'un problème intestinal en début de semaine, ainsi que pour Joshua Kimmich (refroidissement) et Alphonso Davies (douleur à la cheville), qui sont disponibles pour dimanche.