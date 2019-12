Le Champion du monde 2014 ne s'en cache pas. Il défend ouvertement la cause d'Hansi Flick, l'actuel entraîneur interimaire du Bayern Munich. "Je crois que chacun d'entre nous serait content de continuer avec lui", a confié Jérôme Boateng mardi au quotidien munichois Abendzeitung München. "Il s'y prend très bien avec tout le monde. L'équipe se réjouirait, mais ça n'est pas de notre ressort", a poursuivi le défenseur central.

Le plaidoyer a pourtant de quoi influencer les dirigeants, qui ont évincé Niko Kovac début novembre en partie sous la pression du vestiaire. Nommé entraîneur "par intérim" jusqu'à Noël, l'ex-adjoint de Kovac Hansi Flick semble faire l'unanimité, même si le patron du club Karl-Heinz Rummenigge s'est encore donné jusqu'à dimanche, après la fin des matches allers, pour prendre une décision.

Boateng : "Flick a un super feeling avec les joueurs"

"Hansi est humainement au top, il a un super feeling avec nous. Il est très respectueux et professionnel avec nous les joueurs, avec ceux qui jouent comme ceux qui ne jouent pas, a enchaîné Boateng, qui semble souligner en creux les reproches faits à Kovac. Il donne à chacun l'impression qu'il est important dans l'équipe, et dans un club comme le Bayern Munich, ça a beaucoup de valeur."

Depuis son arrivée, Flick a remporté six matches pour deux défaites, mais il a surtout changé l'état d'esprit d'une équipe qui s'étiolait et semblait avoir perdu sa légendaire combativité à la fin du mandat de Kovac. Que ce soit Hansi Flick, ou un éventuel successeur, il devra batailler pour revenir au sommet de la Bundesliga (le Bayern a 6 points de retard sur le leader Leipzig) et assurer la qualification contre Chelsea en 8e de finale de Ligue des champions l'hiver prochain.