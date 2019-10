Le coupable est désigné. "Évidemment que ça ne doit pas arriver !" Niko Kovac, le coach du Bayern Munich, n'a pas été tendre samedi avec Corentin Tolisso, directement à l'origine du premier but de Hoffenheim, venu battre les champions en titre sur leur pelouse 2-1 contre toute attente.

A la 54e minute, alors que le score était de 0-0, Tolisso a perdu un duel dans ses 30 mètres contre l'ancien du Bayern Sebastian Rudy et s'est retrouvé sur le dos, semblant réclamer une faute. L'Allemand a prolongé en profondeur, le ballon est arrivé à Sargis Adamyan qui a ouvert le score pour les visiteurs.

"Dans ces cas-là on doit jouer en retrait pour Manuel (Neuer) ou Niklas (Süle), et rien ne serait arrivé", a dit Kovac, visiblement mécontent, "quand tu as un équipier derrière toi, tu dois jouer proprement".

A l'heure de jeu, l'entraîneur a fait sortir l'ancien lyonnais pour le remplacer par Thomas Müller. Il a également rappelé sur le banc Kingsley Coman, toujours aussi actif pour percuter dans les défenses adverses, mais dont les centres n'ont pas trouvé preneur ce samedi. Benjamin Pavard était également titulaire contre Hoffenheim, et a livré une prestation sans éclat. Lucas Hernandez, le quatrième international français du club, est blessé et n'était pas dans l'effectif. Le Bayern a égalisé par Lewandowski, mais un autre ballon perdu, par Perisic cette fois, a été à l'origine du deuxième but des visiteurs, marqué par le même Adamyan.