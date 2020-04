Malgré la pandémie de coronavirus, les clubs de Bundesliga ont déjà repris l'entraînement. Le défenseur du Bayern Munich Niklas Süle s'est lui montré peu enthousiaste quant à une reprise rapide du Championnat d'Allemagne sur laquelle doit se pencher la fédération allemande (DFL) le 23 avril. "Peu importe qu'on rejoue plus tôt ou plus tard. Bien sûr j'ai envie d'être de nouveau en forme et de rejouer, mais l'important, c'est que ma famille aille bien, que tout le monde soit en bonne santé", a déclaré l'Allemand de 24 ans au SID, filiale de l'AFP.

"En tant que footballeurs professionnels, on a de la chance quand on voit combien d'entreprises sont obligées de fermer et à quel point certaines familles sont touchées. C'est dur", a ajouté le Munichois. La DFL doit consulter par visioconférence le 23 avril les 36 clubs des deux premières divisions allemandes sur une éventuelle reprise à huis clos des championnats professionnels début mai.

Vidéo - "On s'entraîne par groupes de 4 ou 5 avec distance de sécurité" : Coman décrit la reprise du Bayern 04:37

La Bundesliga serait dans ce cas le premier des grands championnats européens à reprendre après l'arrêt forcé mi-mars par la pandémie de Covid-19. La plupart des 18 clubs de première division ont repris l'entraînement la semaine dernière, en appliquant les consignes de distanciation pour contenir la progression du coronavirus. La DFL compte terminer la saison d'ici au 30 juin pour éviter de subir un important manque à gagner en termes de droits de diffusion.

Vidéo - Coman : "Je ne sprinte plus à chaque minute, sinon je ne pourrais pas jouer 10 matches de suite" 12:52

Blessé à un genou en octobre dernier, Süle a repris l'entraînement et préfère rejouer sans public que ne pas jouer du tout. "Bien sûr, pendant ma rééducation j'ai rêvé de rejouer devant une Allianz-Arena à guichets fermés. Malheureusement, c'est du passé, mais je serais quand même heureux de rejouer avec mon équipe, réagit le défenseur. A mon avis, il n'y a aucun joueur qui préfèrerait ne pas jouer plutôt que de jouer des matches-fantômes."