Leipzig a battu Brême 3-0 samedi et repris provisoirement la tête de la Bundesliga, avec deux points d'avance sur le Bayern, qui n'aura pas le droit à l'erreur dimanche sur le terrain du mal classé Cologne. A quatre jours de son déplacement à Tottenham en Ligue des champions, le RB s'est offert une promenade de santé à domicile face au relégable Brême. L'international Lucas Klostermann a ouvert le score (18e), suivi par le Tchèque Patrik Schick (39e), et l'espoir français Nordine Mukiele (46e). Les Taureaux Rouges ont ensuite levé le pied et géré leur avance.

Plus d'informations à suivre...