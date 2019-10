Bundesliga

Le retour sur la scène domestique ne s’est pas passé comme prévu pour le Bayern Munich. Quatre jours après avoir infligé une correction à Tottenham en Ligue des Champions (2-7), les Bavarois ont été surpris à domicile par Hoffenheim ce samedi (1-2). Auteur de son quinzième but toutes compétitions confondues cette saison, Robert Lewandowski avait pourtant égalisé à l’orée du dernier quart d’heure (72e). Mais un doublé de Sargis Adamyan (54e, 79e) a permis aux Souabes de réaliser un bel exploit sur la pelouse de l’Allianz Arena.

Le Borussia rate le coche

Battu pour la première fois depuis le début de l’exercice, le Bayern conserve les commandes mais voit ses poursuivants revenir sur ses talons au classement. A commencer par le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig, qui se sont neutralisés alors qu'ils auraient pu prendre la tête en cas de succès (1-1). Entré à l’heure de jeu, Christopher Nkunku s’est distingué en inscrivant un très joli but. Le Borussia Dortmund, de son côté, peut nourrir quelques regrets. Axel Witsel et Achraf Hakimi - encore lui - ont trouvé le chemin des filets pour les Schwarz-Gelben, qui ont été rejoints dans le temps additionnel par Fribourg, troisième (2-2).