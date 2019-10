Sans l'arbitrage vidéo, Wolfsburg serait en tête de la Bundesliga ! Mais l'unique but des "Loups" dimanche contre Augsbourg a été annulé par la VAR et ce 0-0 permet au Bayern de rester provisoirement seul en tête. Le dernier match de cette 9e journée (18h00) peut toutefois permettre à Mönchengladbach de coiffer Munich sur le fil. Une victoire à domicile contre Francfort mettrait l'équipe d'Alassane Pléa et Marcus Thuram à 19 points, soit un de plus que le champion en titre.

Contre Augsbourg, qui lutte déjà contre la relégation, Wolfsburg n'a pas réussi à concrétiser ses chances, et a même concédé des occasions. Un but de Joao Victor à la 84e minute a été annulé pour hors-jeu après une assez longue vérification vidéo. Au classement, Wolfsburg reste cependant provisoirement sur le podium, en troisième position avec 17 points. Augsbourg tombe de la 16e à la 17e place, en position de relégable.