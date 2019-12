Le Borussia Dortmund a laissé filer un match capital ce mardi, à domicile face au leader de Bundesliga, Leipzig (3-3). Le BVB a largement dominé la première période, à l’exception du temps additionnel où Bürki, par deux fois, a écœuré les hommes de Nagelsmann. Weigl (23e, 1-0) et Brandt (34e, 2-0) ont été bien inspirés de se montrer réalistes, tant leur équipe s’est sabordée après la mi-temps, offrant le doublé sur un plateau à Werner (47e, 2-1 et 53e, 2-2). Sancho a remis Dortmund à l’endroit dans la foulée (55e, 3-2), mais Leipzig a poursuivi sa domination, récompensée par une égalisation de Schick (77e, 3-3). De quoi lui permettre de rester premier au classement à l’issue de la 16e journée, avec provisoirement trois points d’avance sur Mönchengladbach.

Au Signal Iduna Park et dans une atmosphère des grands soirs, Dortmund est monté en puissance. Gulácsi a rapidement craqué sur un tir lointain de Weigl (23e, 1-0). Il n’a en revanche rien pu faire face à l’enchaînement de grande classe signé Julian Brandt, qui a éliminé Upamecano avant de frapper en force (34e, 2-0). Le milieu allemand a rayonné dans l’entrejeu, au milieu du jeu long d’Hummels et des percussions de Sancho et Hakimi. Tout allait bien pour le Borussia.

Leipzig n'en demandait pas tant

Puis les hommes de Favre ont disparu dans le temps additionnel, où seul Bürki a surnagé avec deux parades face à Poulsen puis Werner. Un temps fort pour Leipzig qui s’est prolongé après la mi-temps. Bürki a totalement manqué une sortie hors de sa surface, Werner n’ayant plus qu’à tirer de 30 mètres dans le but vide (47e, 2-1). Puis l’avant-centre allemand a été parfaitement servi en profondeur par… Brandt. Un dribble devant Bürki et Werner égalisait (53e, 2-2).

Sancho s’est alors montré réaliste sur l’action suivante (55e, 3-2), relançant Dortmund grâce au bon travail en amont d’Hakimi et Reus. Il s’agissait toutefois de l’unique tir cadré de son équipe en seconde période, symptomatique de la domination du leader. Leipzig a logiquement égalisé, le Français Mukiele reprenant un centre de son compatriote Upamecano que Bürki a repoussé sur Patrick Schick, buteur 16 minutes après son entrée en jeu (78e, 3-3).

Dortmund s’est offert un ultime frisson dans le temps additionnel, mais ni Schulz (90e+1) ni Brandt (90e+3) n’ont pu titiller Gulácsi, tant les joueurs de Leipzig se sont montrés tenaces. Ainsi, le leader de Bundesliga le restera à l’issue de la 16e journée, comptant provisoirement trois points d’avance sur Mönchengladbach et quatre sur Dortmund, qui reste sur le podium.