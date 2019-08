La formation de l'ancien Parisien Kevin Trapp, transféré définitivement cet été à l'Eintracht, rejoint les cinq vainqueurs de la veille en tête du classement, dominé par Dortmund grâce à son carton 5-1 contre Augsbourg.

Une rencontre que les joueurs du RC Strasbourg ont probablement dû observer avec attention, le club alsacien accueillant jeudi l'Eintracht, septième la saison passée, en barrage aller de Ligue Europa, dernier obstacle avant la phase de poule.

Le VAR annule l'égalisation

Une reprise de volée victorieuse au bout de 36 secondes de jeu de l'international autrichien Hinteregger après un corner joué à deux aura suffi au club de la Hesse (1-0, 1re), qui a semblé avant tout vouloir préserver le score.

Dominés en première mi-temps (un seul tir cadré et seulement 29% de possession), les Aigles se sont faits peur après un but de Hoffenheim à la 41e minute finalement annulé après utilisation du VAR, des joueurs en position de hors-jeu ayant gêné la vision de Kevin Trapp.

Hinteregger à la lutte avec Vogt lors de Francfort - Hoffenheim (1-0) en Bundesliga.Getty Images

La vie sans Jovic ni Haller

Durant le second acte, Francfort s'est montré plus entreprenant sans jamais être réellement dangereux, à l'image du Croate Ante Rebic, aligné en position d'avant-centre. L'Eintracht devra apprendre à faire sans son redoutable duo offensif de la saison passée que formaient le Français Sebastian Haller, transféré à West Ham et le Serbe Luka Jovic, recruté par le Real Madrid pour 60 millions d'euros, un record pour le club allemand.

Pour renforcer son attaque, l'Eintracht va officialiser sous peu la venue du Néerlandais Bas Dost en provenance du Sporting Lisbonne (76 buts en 84 matches), alors que l'ailier croate Ante Rebic, annoncé du côté de l'Inter Milan, n'est pas encore certain de rester. En fin d'après-midi, l'Union Berlin clôturera cette première journée et disputera le premier match de son histoire en Bundesliga avec la réception du RB Leipzig, et son armada d'internationaux espoirs français.