BUNDESLIGA - Alphonso Davies a établi un nouveau record face au Werder Brême (0-1), mardi soir. Le feu follet canadien du Bayern a été flashé à 36,51 km/h, du jamais vu depuis que le statisticien Opta analyse les matches de Bundesliga. Mais il n'a pas fini la rencontre.

On savait qu'il était rapide. On en a désormais la preuve la plus éclatante. Alphonse Davies a atteint la vitesse de 36,51 km/h lors de la victoire du Bayern Munich sur le terrain du Werder Brême (0-1), qui a permis au club bavarois d'enlever son 8e titre consécutif en Bundesliga et le 30e de son histoire.

Selon le statisticien Opta, qui analyse les données du championnat allemand depuis la saison 2013-14, aucun joueur n'avait atteint cette vitesse jusqu'ici. C'est donc un record pour le joueur de 19 ans, grande révélation du FCB cette saison.

Un record suivi d'une première dont Davies se serait probablement bien passé. Le Canadien a en effet laissé ses coéquipiers terminer la rencontre à dix après avoir été expulsé pour la première fois de sa carrière. Averti en première période pour un geste d'humeur déjà très limite, le latéral du Bayern a écopé d'un deuxième carton jaune à la 79e minute de jeu, synonyme d'expulsion. En infériorité numérique, le club bavarois a souffert en fin de match. Mais il a su tenir son avantage jusqu'au bout malgré l'absence du supersonique "Meep-Meep" Davies.

