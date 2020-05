BUNDESLIGA - Le Bayern Munich s'est redonné quatre longueurs d'avance en tête du championnat sur Dortmund en gagnant dans le stade vide de l'Union Berlin (0-2), dimanche, grâce à des buts de Robert Lewandowski et Benjamin Pavard.

Reprise en douceur pour les champions d’Allemagne. 70 jours après son dernier match de championnat, le Bayern Munich est progressivement monté en régime pour assurer l’essentiel en s’imposant (0-2) sur le terrain de l’Union Berlin grâce à un penalty de Robert Lewandowski (40e) et un but de Benjamin Pavard (80e), déjà tous les deux buteurs au match aller. Les Munichois reprennent ainsi quatre points d’avance sur le Borussia Dortmund en tête de la Bundesliga, neuf jours avant le Klassiker entre les deux équipes. Les Berlinois enchaînent quant à eux une deuxième défaite en championnat et manquent l’occasion de se rapprocher des places européennes.

Ce ne fut pas aussi impressionnant que la démonstration de Dortmund face à Schalke 04 (4-0) dans le derby de la Ruhr samedi mais le Bayern a fait le job en s'offrant un 5e succès d’affilée en championnat grâce à sa victoire face à l'Union Berlin. La machine bavaroise a en effet mis du temps à s’enclencher.

Ce sont même les joueurs de l’Union qui se mettent les premiers en évidence sur des tentatives de Butler (5e) et Ujah (7e) mais les hommes de Hansi Flick ont petit à petit poser le pied sur le ballon, harcelant de plus en plus la défense berlinoise jusqu’à ouvrir le score par Müller sur corner (17e). Un but finalement refusé par la vidéo pour une position de hors-jeu.

Pavard de la tête

L’attaquant allemand aura été un des hommes forts côté munichois multipliant les appels pour proposer sans cesse une solution entre les lignes avec son compère Goretzka. Plus d’une fois, les Bavarois sont parvenus à transpercer la défense adverse grâce à un relai trouvé dans l’axe. C’est d’ailleurs l’ancien joueur de Schalke qui va obtenir le penalty grâce auquel Lewandowski donnera l’avantage au Bayern (40e), le 26e but de la saison pour l'attaquant polonais.

Sur la dernière action de la première mi-temps, Pavard a manqué l’occasion de faire le break, sa frappe trouvant le petit filet de Gikiewicz (45+4e). Le latéral français a finalement mis fin à tout suspense en s’imposant devant trois défenseurs berlinois sur corner pour placer une tête et doubler la marque à dix minutes de la fin de la rencontre (80e). Car entre-temps, les joueurs du Bayern n’ont jamais réussi à vraiment emballer la rencontre pour tuer le match. Pourtant peu mis en évidence, Neuer a même dû rester vigilants sur quelques incursions de l’Union (68e, 75e, 76e, 77e).

Mais l’essentiel est assuré pour les champions d’Allemagne qui reprennent 4 points d’avance sur Dortmund en tête de la Bundesliga, 2 journées avant un Klassiker décisif entre les deux équipes. Entre-temps, les Munichois accueilleront Francfort pour un prémice de la demi-finale de Coupe d’Allemagne tandis que l’Union Berlin affrontera le Hertha Berlin dans un derby critique afin de savoir si sa fin de saison se jouera pour une place en Europe ou pour éviter la relégation.

