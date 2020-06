Les joueurs de Fribourg célèbrent leur but face à l'Herta Berlin

BUNDESLIGA - Fribourg a réalisé une belle opération dans la course à l’Europe mardi en s’imposant sur sa pelouse face à l’Herta Berlin (2-1) lors de la 32e journée de Bundesliga. Battu par l’Union Berlin (0-1), Paderborn est définitivement relégué en deuxième division allemande.

Triste jour pour les fans de Paderborn. Les hommes de Steffen Baumgart n’ont pas réussi à s’imposer sur la pelouse de l’Union Berlin mardi. Une victoire était impérative pour tenter de se maintenir en Bundesliga. Mais les joueurs de Paderborn se sont inclinés sur le petit des scores (0-1), actant ainsi la relégation du club en deuxième division allemande pour la saison prochaine.

Dans le même temps, Fribourg a fait une très belle opération dans la course à l’Europe en s’imposant face à l’Herta Berlin (2-1). Grâce à des buts de Grifo et Petersen, les hommes de Christian Streich ont pris trois points précieux et se classent provisoirement à la 7e place du classement, devant Hoffenheim. Avec cette défaite, le Herta Berlin dit adieu à ses chances de jouer une coupe d’Europe l’année prochaine.

