Retour vers le passé pour Kevin Trapp. Comme prévu, le gardien allemand quitte le PSG pour s'engager avec l'Eintracht Francfort, club où il avait été prêté la saison dernière. Si le montant du transfert n'a pas été officialisé, il devrait se situer autour des 8 millions d'euros. Le joueur, lui, a signé un contrat de cinq ans.

"Mon séjour à Paris a été très excitant, réussi et ce fut une expérience formidable pour moi. Maintenant, je rentre définitivement à la maison et je veux réaliser beaucoup de choses avec l'Eintracht", a-t-il confié dans le communiqué officiel de l'Eintracht. De son côté, le PSG commence à y voir plus clair dans sa hiérarchie des gardiens. Mais Leonardo, lui, va désormais devoir trouver un successeur à Trapp. Reste à savoir s'il misera sur une doublure... ou sur un numéro 1 potentiel. Alphonse Areola a certainement hâte de connaître la réponse.