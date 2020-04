L'attaquant français du Bayern Munich Kingsley Coman encourt une amende de 50 000 euros pour s'être rendu à l'entraînement avec une voiture McLaren plutôt qu'une Audi, sponsor-clé du club bavarois, rapporte vendredi Bild. Coman s'est excusé, alors que, selon le quotidien le plus lu d'Allemagne, le règlement interne du Bayern oblige ses joueurs à conduire une Audi ou une voiture d'une autre marque du groupe Volkswagen.

Vidéo - "On s'entraîne par groupes de 4 ou 5 avec distance de sécurité" : Coman décrit la reprise du Bayern 04:37

"Je voudrais m'excuser auprès du club et d'Audi pour n'avoir pas conduit une voiture de la marque du club... c'était une erreur, je m'en rends bien compte", a dit l'international français âgé de 23 ans, assurant qu'il ne pouvait conduire sa voiture habituelle en raison d'un rétroviseur abîmé. Le constructeur allemand détient 8,33% du capital du Bayern et a récemment signé un nouvel accord de partenariat avec le club valable jusqu'en 2029 et dont le montant s'élèverait à environ 800 millions d'euros.

Vidéo - Formés à Paris mais révélés ailleurs : Coman, le feu follet qui aurait fait vibrer le Parc 01:44

Pour se racheter, Coman a proposé de rendre visite aux employés de l'usine Audi d'Ingolstadt pour une séance d'autographes dès que seront levées les restrictions mises en place pour lutter contre le Covid-19.