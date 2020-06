BUNDESLIGA - Le Werder Brême a manqué l'occasion de prendre la place de barragiste mercredi soir. En effet, les coéquipiers de Johannes Eggestein ont été largement battus à domicile par l'Eintracht Francfort (0-3), en match en retard de la 24e journée.

Avant-dernier du Championnat d'Allemagne, le Werder Brême a lourdement chuté à domicile mercredi contre l'Eintracht Francfort (3-0) et raté une occasion de dépasser le Fortuna Düsseldorf. L'attaquant portugais André Silva, prêté à l'Eintracht par l'AC Milan, a inscrit le premier but de la rencontre (60e), de la tête à la réception d'un centre côté gauche du Serbe Filip Kostic. Il s'agit du huitième but de la saison en Bundesliga pour Silva, 24 ans, qui avait déjà marqué lors de trois des quatre derniers matches disputés par son équipe depuis la reprise du championnat.

Le milieu autrichien de l'Eintracht Stefan Ilsanker s'est chargé de corser l'addition juste après son entrée en jeu (81e) avant de récidiver pour s'offrir un doublé (90e). Ce succès permet au club de Francfort de doubler Cologne et de prendre la onzième place.

