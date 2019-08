Un club ambitieux. Un joueur talentueux. Mais un choix qui peut surprendre. Michaël Cuisance a décidé de poursuivre sa carrière au Bayern Munich pour s'inscrire dans la longue histoire des Franzosen en Bavière. Sur le papier, le deal est alléchant. Forcément. On parle du mastodonte bavarois, qui vient de remporter sa septième Bundesliga de rang, et d'un jeune Tricolore dont le talent est connu de longue date. Et pourtant, un doute plane.

Michaël Cuisance débarque dans un club prestigieux et surtout… dans un secteur dense où il va devoir lutter pour gagner la moindre minute de temps de jeu. Milieu de terrain récupérateur, il se retrouve ainsi en concurrence avec Leon Goretzka, Thiago, Corentin Tolisso, Javi Martinez ou encore Renato Sanches s'il reste. Rien que cela. Du beau monde pour peu de place.

Michael CuisanceImago

Il sort d’une saison déjà frustrante

A tout juste 20 ans, celui qui est passé par les centres de formations de Strasbourg et Nancy a bien sûr le temps pour se faire sa place en Bavière, où il a signé pour cinq ans. Mais il est aussi à un âge où il est bon d'accumuler les apparitions et les rencontres pour poursuivre sa progression. Or, il reste déjà sur une saison frustrante au Borussia Mönchengladbach, qui a terminé à la cinquième place du championnat.

Débarqué en Bundesliga en 2017 à 17 ans, l'international U20 français, qui a fait ses classes dans toutes les sélections des jeunes chez les Bleus, avait pourtant démontré toute l'étendue de son potentiel lors de son premier exercice de l'autre côté du Rhin. Jusqu'à être élu "joueur de l'année" par les supporters du club à l'issue de cette saison 2017-2018 grâce à son volume de jeu, sa technique et sa compréhension du jeu. Tout ça en dépit de ses 18 ans… Cependant la saison passée, la donne a complétement changé. Face à la concurrence, il a rongé son frein, ne jouant que onze petits bouts de matches de Bundesliga et deux en Coupe d'Allemagne.

Alors qu'il avait déjà connu une période sans match à Nancy où il a été mis de côté lors des six derniers mois de son contrat aspirant après avoir refusé les offres lorraines, ce régime sec n'était évidemment pas vraiment de son goût. Et le jeune milieu au caractère bien trempé a fini en froid avec Gladbach, qui n'était pas contre l'idée d'un départ. La porte de sortie de Cuisance est finalement prestigieuse. A la hauteur de son potentiel. Mais elle doit se transformer en tremplin et non en frein. Pour cela, il doit jouer. Et ne pas se contenter d'entraînements, même avec des joueurs de haut niveau. A lui de chasser les doutes.