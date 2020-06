BUNDESLIGA - Alors que la tournée estivale en Asie a été annulée par le Borussia Dortmund, le deuxième de Bundesliga a décidé d'organiser, cet été, des rencontres virtuelles entre les joueurs et leurs fans du monde entier.

A cause de la pandémie de coronavirus, le Borussia Dortmund a logiquement décidé d'annuler sa tournée estivale en Asie. Cependant, le BvB veut rester au plus près de ses 30 fans club du monde entier en leur permettant de rencontrer les joueurs en ligne et de suivre en direct les entraînements qui se dérouleront en Allemagne. Le directeur marketing du BVB, Carsten Cramer, a indiqué dans un communiqué que depuis l'annulation de la tournée initiale "de nombreux fans et partenaires" en Asie les avaient contactés pour leur proposer une alternative.

"C'est ainsi qu'est née l'idée d'envoyer Dortmund en Asie par voie numérique, en étroite collaboration avec nos bureaux de Singapour et de Shanghai", a-t-il ajouté. Les fans en Chine pourront par exemple suivre en direct un entraînement commenté en chinois, un journaliste sur place interrogeant les joueurs lors d'une rencontre en ligne.

