Le Borussia Dortmund n'y a pas mis le même panache, il n'en avait tout simplement pas besoin. Quatre jours après sa prestation emballante contre le PSG en 8e de finale de Ligue des champions (2-1), le BVB s'est imposé sur la pelouse du Werder Brême samedi (0-2). Il suit ainsi le rythme du Bayern Munich, vainqueur de Paderborn vendredi (3-2), et reste à quatre points du leader de Bundesliga. Il s'est surtout rassuré à l'extérieur, là où les hommes de Lucien Favre n'ont gagné que sept de leurs 17 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Le Werder n'avait tout simplement pas les armes pour inquiéter ce Borussia, qui alignait exactement le même onze de départ que celui vainqueur de Paris. Avant-dernier du classement, Brême est la plus mauvaise équipe de Bundesliga devant son public (5 points pris en 11 rencontres) et y restait sur cinq revers de rang en Championnat. Le BVB avait aussi un affront à laver : son élimination sur la même pelouse en 8e de finale de la Coupe d'Allemagne début février. Les jambes encore lourdes du rendez-vous de mardi, les Borussen ont mis une mi-temps à évacuer la fatigue et à accélérer le tempo. Mais ils n'ont pas laissé le doute perdurer bien longtemps au retour des vestiaires.

Une fois n'est pas coutume, c'est d'un coup de pied arrêté qu'est venue la lumière pour le BVB. Dan-Axel Zagadou a coupé au point de penalty un corner frappé par Jadon Sancho pour ouvrir le score (0-1, 52e). Déjà très bon face à son club formateur dans la semaine, le défenseur français a inscrit son premier but de la saison. Bien loin du total d'Erling Haaland, bourreau du PSG avec son doublé et auteur samedi d'un nouveau but de pur finisseur, de l'appel à la frappe, pour bonifier une combinaison entre Sancho et Achraf Hakimi sur la droite (0-2, 66e). L'attaquant norvégien poursuit son incroyable moisson, avec désormais 12 réalisations en 8 matchs sous le maillot de Dortmund. Jamais inquiété défensivement, le BVB a géré son avantage sans forcer. Haaland a même manqué des balles de 0-3 (80e, 90e+2), comme pour rappeler que la machine était bien humaine. Mais celle du Borussia reste sur sa lancée.