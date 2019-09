Dortmund a superbement préparé la réception de Barcelone mardi en Ligue des champions en corrigeant samedi Leverkusen 4-0, pour prendre très provisoirement la tête de la Bundesliga. Mais le classement après cette 4e journée ne sera en fait lisible qu'après le choc au sommet programmé à 18h30 entre Leipzig et le Bayern Munich.

Avant ce match, Dortmund et Leipzig comptent 9 points chacun, et le Bayern sept points. Le leader de la Bundesliga samedi soir sera donc le vainqueur du duel entre les hommes de Red Bull et les champions en titre.

Vexé après sa défaite chez le promu Union Berlin lors de la 3e journée, le Borussia Dortmund avait retrouvé ses vertus pour accueillir Leverkusen, autre grosse cylindrée du championnat, qui entame également sa campagne de Ligue des champions cette semaine, par la réception du Lokomotiv Moscou mercredi. Entre deux équipes portées sur la possession de balle et l'offensive, mais qui se respectaient énormément, la première période n'a pas été débridée. Dortmund s'est d'abord montré dangereux sur deux coups francs, mais c'est l'inévitable Paco Alcacer qui a débloqué le compteur, en reprenant victorieusement de volée en extension un centre d'Hakimi (1-0, 28e).

" Belle réaction "

C'était le cinquième but de l'Espagnol en Bundesliga, et surtout son 10e en huit matches cette saison, avec Dortmund et avec sa sélection nationale. Le même Alcacer a ensuite touché la transversale quelques minutes plus tard. En seconde période, c'est encore Alcacer, en laissant très intelligemment filer entre ses jambes un centre de Sancho, qui a offert à son capitaine Marco Reus la balle de 2-0 (50e).

Etouffé par les Jaune et Noir, Leverkusen a ensuite été incapable de reprendre l'initiative ou de se rebeller. Et en fin de match, la défense, totalement passive, a littéralement offert deux buts en contre au Borussia, à Raphaël Guerreiro (83e) et Marco Reus (90e).

"Au regard de nos dernières prestations, nous avons montré une très belle réaction avec ce 4-0", a commenté le jeune international Julian Brandt, transféré de Leverkusen à l'intersaison et qui jouait pour la première fois contre son ancienne équipe. "Ce qui a fait la différence, c'est notre efficacité, c'est ce qui nous avait manqué contre l'Union Berlin. Aujourd'hui nous n'avons pas eu tant d'occasions que ça, mais nous les avons froidement converties", a ajouté Brandt.

Dans les autres rencontres, Wolfsburg, l'invité surprise du top-5, avait arraché un nul 1-1 vendredi soir à Düsseldorf, ce qui lui permet d'être provisoirement troisième, avec huit points. Mönchengladbach, en allant s'imposer 1-0 à Cologne dans le toujours bouillant derby du Rhin, reste dans le peloton de tête avec 7 points, de même que Leverkusen.