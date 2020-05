BUNDESLIGA - Rien ne va plus pour Schalke. Alors qu'ils menaient au score, les hommes de David Wagner ont finalement été renversés par Düsseldorf (2-1), ce mercredi soir, lors de la 28e journée. Ils ont ainsi aligné un neuvième match sans victoire toutes compétitions confondues. Ils restent 9es alors que Düsseldorf, 16e, a pris ses distances sur le Werder.

Schalke continue de sombrer. En grandes difficultés depuis fin janvier et particulièrement depuis la reprise, le club de Gelsenkirchen a concédé un troisième revers de rang en Bundesliga, sur la pelouse du Fortuna Düsseldorf (2-1), mercredi soir. Les hommes de David Wagner, désormais neuvièmes, enchaînent ainsi une dixième rencontre de Bundesliga sans succès et voient l’Europe s’éloigner. Pour Düsseldorf, c’est un vrai bol d’air dans la course au maintien.

Rien ne s’arrange pour Schalke. Auteurs d’une reprise post-coronavirus catastrophique, les coéquipiers de Jean-Clair Todibo se sont un peu plus éloignés de l’Europe mercredi, sur la pelouse du 16e. Durant dix minutes, les hommes de Wagner ont pourtant cru à des jours meilleurs. Laissé seul sur un coup franc de Bastian Oczipka, Weston McKennie a ouvert le score de la tête (0-1, 53e), et provisoirement ramené les siens à deux points de la sixième place occupée par Wolfsburg, et qualificative pour les tours préliminaires de la Ligue Europa.

Une histoire de coups de pied arrêtés

Mais tout s’est écroulé en cinq minutes. Il était écrit que cette rencontre se déciderait sur coups de pied arrêtés, et Rouwen Hennings, déjà auteur d’un triplé à l’aller, a égalisé en renard sur un coup franc surpuissant d’abord repoussé par Markus Schubert (1-1, 63e). Les visiteurs n’ont pas eu le temps de réagir que Kenan Kamaran, qui traînait devant le but sur corner, avait déjà donné l’avantage aux siens (2-1, 68e).

Kenen Karaman (Düsseldorf), buteur face à Schalke Crédits Getty Images

Assommés, Matija Nastasic et sa troupe n’ont jamais réussi à pousser pour revenir dans cette rencontre. Ce sont mêmes les hommes d’Uwe Rösler qui se sont créés les meilleures opportunités en fin de rencontre (87e, 95e). Ces derniers, qui n’ont plus perdu depuis la mi-février, prennent cinq points d’avance sur la 17e place du Werder. En face, Schalke poursuit la pire série de son histoire…

