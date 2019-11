Bundesliga

Hoffenheim est allé s'imposer 2-1 sur le terrain de Cologne vendredi en match avancé de la 11e journée du Championnat d'Allemagne et s'est du même coup emparé de la deuxième place du classement dans l'attente des autres rencontres, samedi et dimanche. L'équipe de l'entraîneur néerlandais Alfred Schreuder s'est imposée grâce à un penalty transformé par son attaquant néerlandais Jurgen Locadia à la... 98e minute ! L'attaquant colombien Jhon Cordoba a ouvert la marque pour Cologne à la 34e minute, et Hoffenheim a égalisé par son Arménien Sargis Adamyan peu après la reprise (48e).

Bien mal en point, Cologne est 17e et avant-dernier avec 7 points, soit trois de mieux que Paderborn, le dernier. Avec 20 points, Hoffenheim est à deux longueurs du leader Mönchengladbach qui accueille le Werder Brême (12e) dimanche. Dortmund, 3e (19 pts) joue samedi à Munich le "Klassiker" du championnat contre le Bayern (5e, 18 pts).

Comme le grand club bavarois actuellement en difficulté, trois autres équipes comptent 18 points et peuvent en théorie déloger Hoffenheim du podium avant la fin de la journée : Leipzig (4e) qui joue chez le Hertha Berlin (11e) samedi, Fribourg qui reçoit l'Eintracht Francfort (8e) dimanche, et Schalke 04 qui accueille le Fortuna Düsseldorf (13e) samedi.