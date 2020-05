BUNDESLIGA - Après la défaite concédée à domicile face au Bayern Munich mardi, Lucien Favre a fait part de sa déception de voir le titre probablement lui échapper. Des propos interpretés par Lothar Matthäus, consultant pour Sky Allemagne, comme un futur départ du coach de Dortmund. Cependant le Suisse a rappelé qu'il souhaitait rester sur le banc du BvB et a tancé la légende du foot allemand.

Lucien Favre a estimé mercredi "inacceptable" la façon dont le consultant star de Sky Allemagne, Lothar Matthäus, avait lancé une rumeur sur son prochain départ du club. "C'est vraiment incroyable et pour moi ce n'est pas acceptable", a déclaré sur le site de Bild le technicien suisse, connu pour sa pondération et que l'on n'avait jamais connu aussi virulent depuis son retour en Allemagne en début de saison dernière.

Mardi soir, après la défaite face au Bayern Munich (0-1), l'une de ses phrases avait provoqué la confusion. Interrogé sur ses capacités d'entraîneur à remporter un titre un jour avec Dortmund, alors que son équipe compte désormais 7 points de retard sur le leader munichois, il avait répondu : "On dit ça ici depuis des mois, je sais comment ça fonctionne. Je parlerai de ça dans quelques semaines".

Lothar Matthäus avait aussi immédiatement réagi : "dès que j'ai entendu ça, j'ai pensé "Favre va partir et (ndlr : Nico) Kovac va venir"". La presse de mercredi a repris cette interprétation et spéculé sur un prochain départ du Suisse, ainsi que sur une possible arrivée de l'ex-coach du Bayern. "Ce qu'on a fait avec ma phrase est complètement fou... Je n'ai jamais rien dit de tel, et je ne l'ai même pas sous-entendu", a poursuivi Favre, qui dit n'avoir "aucune compréhension pour cette interprétation" de ses propos.

Lothar ne peut pas savoir tout ce qui se passe en interne chez nous. Je suis l'entraîneur, je vois mes joueurs tous les jours. Il fait son travail, moi le mien

"Je suis heureux à Dortmund, j'ai un contrat jusqu'en 2021 et je veux absolument être sur le banc la saison prochaine encore", a-t-il martelé. Favre a également regretté les propos de Lothar Matthäus qui avait critiqué sa composition d'équipe pour affronter le Bayern Munich, estimant qu'elle démontrait un manque d'audace. "Désolé, mais Lothar ne peut pas savoir tout ce qui se passe en interne chez nous. Je suis l'entraîneur, je vois mes joueurs tous les jours. Il fait son travail, moi le mien", a conclu l'ex-entraîneur de Nice.

