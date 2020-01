Bundesliga

C'est une nouvelle aventure qui commence pour Jean-Clair Todibo. Le défenseur français, prêté à Schalke 04 par le Barça, pourrait la débuter dès ce week-end contre le Bayern Munich (samedi 18h30). "Evidemment j'espère jouer samedi contre le Bayern", a dit le défenseur de 20 ans lors de sa présentation officielle mercredi à Gelsenkirchen.

"Je voudrais continuer à progresser et atteindre la Ligue des champions avec l'équipe", a-t-il ajouté, en réponse à une question sur ses ambitions à Schalke, actuellement 5e du Championnat d'Allemagne, à égalité de points avec Dortmund, quatrième et dernier qualifiable pour la Ligue des champions. Le club de la Ruhr dispose d'une option d'achat de 25 millions d'euros plus 5 millions en bonus. Le Barça aura une option pour le racheter pour 50 millions d'euros + 10 de bonus.

"On verra ce qu'il se passe", a prudemment commenté le directeur sportif de Schalke Jochen Schneider, "mais c'est mieux d'avoir une option haute que pas du tout".

" Je me suis tout de suite senti bien ici "

Todibo a assisté vendredi dernier en spectateur au match Schalke-Mönchengladbach, gagné 2-0 par ses coéquipiers, et il a apprécié l'ambiance de la Veltins-Arena : "C'était une super sensation, un public fantastique. Je me suis tout de suite senti bien ici", a-t-il affirmé. Le prometteur défenseur, international français avec les moins de 20 ans, avait quitté Toulouse en janvier 2019 pour le Barça, qui avait damé le pion à la Juventus Turin.

Todibo sous le maillot du BarçaGetty Images

Mais il était en manque de temps de jeu en Catalogne et plusieurs grands clubs européens étaient intéressés en décembre par son profil, dont l'AC Milan.