BUNDESLIGA - Heiko Herrlich va manquer la reprise du championnat. La raison ? L'entraîneur d'Augsbourg a transgressé les règles strictes de quarantaine pour aller acheter du dentifrice au supermarché.

Heiko Herrlich est allé acheter du dentifrice. L'entraîneur d'Augsbourg ne participera pas à la reprise de la Bundesliga ce week-end, puisqu'il a ainsi violé des règles de quarantaine de son équipe. Le technicien de 48 ans devait faire ses débuts samedi comme entraîneur lors du match contre Wolfsburg, après deux mois d'interruption du championnat de football allemand en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

"J'ai fait une erreur en quittant l'hôtel", a reconnu Heiko Herrlich, qui s'est rendu dans un supermarché pour y acheter du dentifrice et une crème pour la peau. "Même si j'ai respecté toutes les mesures d'hygiène en quittant l'hôtel, et autrement, je ne peux pas revenir en arrière. A cause de cette faute, je ne dirigerai pas l'entraînement demain (vendredi) et je ne serai pas en charge de l'équipe lors du match contre Wolfsburg samedi", a détaillé Herrlich.

Herrlich n'a pas encore dirigé son premier match avec Augsbourg

Herrlich, soigné pour une tumeur au cerveau en 2000, a également admis être "un patient à risque". Pour obtenir le droit de redémarrer samedi, la Bundesliga a promis de se soumettre à un protocole sanitaire draconien, qui encadre à peu près tous les aspects de la vie des joueurs. L'ancien international allemand avait été nommé le 10 mars entraîneur du FC Augsburg en remplacement de Martin Schmidt, limogé pour mauvais résultats.

Ancien joueur de Dortmund (1995-2004) puis entraîneur notamment de Leverkusen (2017-2018), il a signé un contrat jusqu'en 2022 avec le club bavarois, qui n'est qu'à 5 points de la zone des barrages de montée-descente.

