Les matchs se suivent et se ressemblent pour le Bayern Munich. Après sa belle victoire (3-0) face à l'Etoile Rouge de Belgrade en ouverture de la Ligue des champions, le club bavarois n'a connu aucune difficulté pour se défaire ce samedi après-midi de Cologne (4-0), pour le compte de la 5e journée de Bundesliga. Face à une équipe des Boucs en grande difficulté cette saison (1 victoire pour quatre défaites), le Bayern n'aura eu besoin que de trois minutes pour faire la différence. Le temps pour Coutinho, auteur d'un grand match, de créer un décalage et pour Kimmich d'offrir à Lewandowski son 8e but de la saison en championnat.

Complètement dépassé malgré une volonté constante de jouer (26 tirs à 14), Cologne a continué de subir après la pause et c'est logiquement que Robert Lewandowski a très vite doublé la mise (2-0, 48e), son 9e but en cinq matchs de championnat et son 202e en 250 matchs avecle Bayern. L'expulsion d'Ehizibue (59e) a fini d'éteindre les derniers espoirs de Cologne. Emmené notamment par ses Français Tolisso, Hernandez et Coman, tous trois excellents, le Bayern a alors enfoncé le clou dans la dernière demi-heure.

Philippe CoutinhoGetty Images

C'est d'abord Coutinho qui a profité d'une offrande de Lewandowski pour ouvrir son compteur bavarois sur penalty (62e, 3-0). "C'était spontané, a affirmé Lewandowski après le match, interrogé sur son geste pour Coutinho. Nous n'avions pas discuté avant le match de ce qu'on ferait si nous avions un pénalty. Mais c'était important pour lui, surtout ici à l'Allianz Arena, pour sa confiance. C'est un grand joueur, nous devons tous l'aider à s'intégrer au plus vite". C'est ensuite Ivan Perisic (73e, 4-0) qui a clôt la marque sur une offrande de Coutinho. Avec ce succès, le Bayern prend provisoirement la tête de la Bundesliga en attendant le match du leader Leipzig, qui se déplace à 18h30 sur la pelouse du Werder Brême.