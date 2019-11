Le Bayern Munich, sous la houlette de son coach "intérimaire" Hansi Flick, n'a fait qu'une bouchée de Düsseldorf samedi (4-0) pour revenir à un point du leader de la Bundesliga Mönchengladbach, défait (2-0) lors de la 12e journée par l'Union Berlin. Le "Rekordmeister" est provisoirement seul deuxième mais Leipzig (21 points), qui reçoit à 18h30 l'avant dernier Cologne, peut revenir à sa hauteur en cas de victoire.

Le Bayern montre ses muscles

Deux semaines après avoir rossé Dortmund sur le même score de 4-0, le champion en titre a clairement affiché ses ambitions nationales, en allant s'imposer à l'extérieur face à une équipe de Düsseldorf dépassée. Joshua Kimmich (11e), Corentin Tolisso (27e), Serge Gnabry (34e) et Philippe Coutinho (70e) ont marqué pour les Bavarois. Hors du terrain, la discussion sur l'arrivée d'un nouvel entraîneur a du coup un peu perdu de son acuité. "Hansi" Flick, l'ex-adjoint du coach Niko Kovac, limogé le 3 novembre, a été prolongé par le patron du club Karl-Heinz Rummenigge "au moins jusqu'à Noël".

Il a remis l'équipe sur les rails et semble faire le bonheur de tout le monde. Les dirigeants lui ont donné pour objectif de reprendre la tête de la Bundesliga avant la trêve de Noël. La presse continuait cette semaine d'agiter l'hypothèse d'une arrivée en janvier de Mauricio Pochettino, évincé jeudi par Tottenham. L'option de terminer la saison avec Flick est également sur la table, ce qui permettrait au Bayern de tenter sa chance auprès de ses candidats favoris: Thomas Tuchel et Erik ten Hag, actuels sous contrat avec le Paris SG et l'Ajax Amsterdam.

Hansi Flick und Thomas Müller im Bayern-TrainingGetty Images

Mönchengladbach affiche ses limites

Le déplacement dans "la vieille maison forestière" (Die Alte Försterei), le petit mais volcanique stade de l'Union Berlin, va devenir un cauchemar pour les gros bras: après avoir fait chuter Dortmund de son piédestal de leader dès la 3e journée (3-1), le promu a croqué Mönchengladbach samedi 2-0. L'attaquant français international espoirs du Borussia, Marcus Thuram, révélation de ce début de saison en Bundesliga, est resté aussi muet que ses coéquipiers. L'équipe conserve toutefois la première place, mais n'a désormais plus de joker face au Bayern.

A Mönchengladbach, dont les cinq titres de champion ont été gagnés dans les années 1970, les supporteurs chantent à chaque match "Mönchengladbach champion !" et brandissent des "Schale", le trophée du vainqueur, découpés dans du carton. "Bien sûr que nos fans ont le droit de rêver, mais nous ne pouvons pas chanter avec eux, nous devons garder les pieds sur terre", pointe Marco Rose, le coach de 43 ans arrivé du Red Bull Salzbourg à l'intersaison. Tout comme à Dortmund la saison dernière, personne parmi les dirigeants ne prononce le mot tabou de "titre". Le seul mantra de Rose est : "Nous voulons gagner nos matches".

Matthias Ginter und Marco Rose | Borussia MönchengladbachGetty Images

Dortmund au fond du trou

Vendredi soir, le Borussia Dortmund s'est un peu plus enfoncé dans la crise, en passant à quelques secondes d'une humiliation à domicile contre le dernier du classement Paderborn. Après une première période calamiteuse de Dortmund, Paderborn menait 3-0 à la pause. Le Borussia est revenu à 3-3 dans le temps additionnel, mais la presse allemande samedi spéculait sur un limogeage rapide du coach Lucien Favre. Le Suisse, jusqu'à nouvel ordre, est toujours aux commandes pour préparer son groupe à un difficile déplacement à Barcelone mercredi en Ligue des champions.