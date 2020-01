Quatre buts, un match totalement maîtrisé, et un signal lancé à la Bundesliga : le Bayern Munich a surclassé dimanche à Berlin le Hertha 4-0, pour s'emparer seul de la deuxième place, à quatre points du leader Leipzig également vainqueur lors de cette 18e journée. Après un automne difficile et le remplacement début novembre du coach Niko Kovac par Hansi Flick, le "Rekordmeister" est désormais complètement lancé dans son opération "reconquête".

Thomas Müller (60e), Robert Lewandowski (sur penalty 73e), Thiago Alcantara (76e) et Ivan Perisic (84e) ont marqué après la pause pour le champion en titre. Lewandowski a réussi son 20e but en 18 matches, et partage la première place du classement des buteurs avec son rival de Leipzig Timo Werner, auteur d'un doublé samedi contre l'Union Berlin (3-1).

Après la défaite vendredi de Mönchengladbach 2-0 à Schalke, le Bayern est désormais seul deuxième avec 36 points, contre 40 pour le RB Leipzig, qui a battu samedi l'Union Berlin 3-1. Mönchengladbach (35 pts) est troisième, et Dortmund (33 pts) occupe la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions, à égalité de points avec son rival et voisin Schalke.

Le Bayern à l'usure

"En première période, nous les avons un peu fatigués", a analysé Thomas Müller, de retour à son meilleur niveau depuis l'arrivée de Flick, "les espaces ont commencé à s'agrandir. Au début nous avons été trop prudents, pas assez dangereux. Mais en deuxième période, nous avons mis du rythme, notre premier but a changé la donne et ensuite le Hertha n'a plus résisté."

Jürgen Klinsmann, ancien sélectionneur de l'Allemagne et des Etats-Unis, et ancien entraîneur du Bayern (2008-2009), a repris en main en novembre les destinées du Hertha Berlin. Il avait ramené 7 points sur 12 possibles de ses quatre premiers matches.

Jürgen Klinsmann, l'entraîneur du HerthaGetty Images

Il est resté mesuré après la défaite : "Quatre c'est un peu trop, mais nous avons bien joué pendant une heure. Evidemment le Bayern est supérieur, il n'y a aucun doute, mais le pénalty (2-0 ndlr) nous a un peu coupé les jambes aussi", a-t-il dit.

Pour ce match de reprise après la trêve hivernale, son homologue du Bayern Hansi Flick avait pourtant dû composer avec un effectif décimé par les blessures. Privé de sa paire d'ailiers titulaires Kingsley Coman (genou) et Serge Gnabry (tendon d'Achille), il avait aligné sur les extérieurs Thomas Müller et Ivan Perisic, pour encadrer Robert Lewandowski.

Lewandowski a déjà retrouvé le rythme

Le Polonais, opéré de l'aine fin décembre, avait manqué une partie du stage hivernal du Bayern, mais il a été dimanche de tous les combats offensifs et n'a pas semblé une seconde à court de condition. En première période, les deux équipes, bien organisées, se sont neutralisées au milieu de terrain, et le spectacle n'a pas été au rendez-vous. Lewandowski a manqué la meilleure occasion des 45 premières minutes, avec un face-à-face en position excentrée contre le gardien du Hertha, mais il n'a pas cadré son ballon.

Le but de Müller à l'heure de jeu, une demi-volée du point de pénalty, aboutissement d'une superbe action collective, a totalement ouvert le match. L'année 2020 a donc commencé en Bundesliga par une démonstration de force du "Big Three", les trois favoris du championnat. Avant le Bayern, Dortmund s'était imposé 5-3 à Augsbourg samedi avec un triplé de sa nouvelle recrue Erling Haaland, et Leipzig a conforté sa première place grâce à une victoire 3-1 à domicile contre l'Union Berlin.