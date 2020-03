Le Bayern Munich, leader de la Bundesliga, récupère ses arrières centraux Jérôme Boateng et Lucas Hernandez, mis au repos cette semaine, pour le "derby de Bavière" dimanche (15h30) contre Augsbourg, pour la 25e journée, a annoncé l'entraîneur du Bayern Hansi Flick. Les deux joueurs avaient été mis au repos mardi en quart de finale de coupe d'Allemagne contre Schalke (victoire 1-0 à Gelsenkirchen).

Javi Martinez, autre option en défense centrale ou en milieu défensif, est également de nouveau opérationnel. L'attaquant international français Kingsley Coman, qui récupère d'une élongation, "est encore un peu juste pour jouer dimanche", a par ailleurs précisé le coach. Robert Lewandowski et Niklas Süle, convalescents, ne seront pas non plus sur la feuille de match. Süle, le patron de la défense bavaroise et de l'équipe nationale allemande, n'a repris que cette semaine l'entraînement avec le ballon, après sa grave blessure des ligaments croisés d'un genou en octobre. Il espère pouvoir retrouver son niveau avant l'Euro 2020.

14 matches sans défaite pour le Bayern

"Niklas se comporte de façon très très professionnelle, il est très positif, et c'est la première condition pour pouvoir revenir rapidement sur le terrain", a assuré Hansi Flick, sans donner toutefois aucune date pour un possible retour en compétition. Le Bayern est seul en tête du championnat avec trois points d'avance sur Leipzig, et reste sur 14 matches sans défaite, dont 13 victoires, toutes compétitions confondues.