Le Bayern a enfin lancé sa saison. Le septuple champion d’Allemagne en titre est allé s’imposer sur la pelouse de Schalke (0-3), samedi, pour le compte de la 2e journée de championnat. Le club de la Ruhr a tenu un quart d’heure avant que les Bavarois ne prennent le contrôle des événements et imposent leur domination. Auteur d'un triplé, Robert Lewandowski a été l'homme du match. Le Polonais affiche déjà cinq réalisations en deux journées. Les Français Kingsley Coman et Corentin Tolisso ont été décisifs, tandis que Philippe Coutinho a réalisé une entrée en jeu intéressante pour sa première sous les couleurs du Bayern. Un beau week-end en somme pour les hommes de Niko Kovac, qui remontent ainsi à la 4e place, à deux points du leader Dortmund.

Accroché à l’occasion de la première journée de Bundesliga par le Hertha Berlin (2-2), le Bayern avait laissé le statut de leader au rival Dortmund. Niko Kovac ainsi que Robert Lewandowski se sont plaints du manque de recrues lors du mercato cet été. Depuis, le club munichois s’est renforcé avec les arrivées de Philippe Coutinho et Mickaël Cuisance et les joueurs ont réglé la mire sur le terrain ce week-end.

Hormis Lucas Hernandez, aligné d’entrée, le technicien croate a renouvelé sa confiance aux mêmes joueurs que lors du match d’ouverture. Les nouveaux, Ivan Perisic et Philippe Coutinho sur le banc, ce sont Lewandowski et les Français qui ont tenu la maison rouge. Si Schalke a réalisé un premier quart d’heure intéressant en proposant du rythme et de la présence dans les duels, le Bayern a pris l’ascendant grâce à son avant-centre. Coman a d’abord provoqué un pénalty en étant fauché par Weston Mckennie dans la surface. Le Polonais s’est chargé de le transformer (1-0, 20e).

Lewandowski et Tolisso en feu, première réussie pour Coutinho

Le deuxième but est arrivé sur un autre coup de pied arrêté. Cette fois, c’est Tolisso, impressionnant dans son activité et sa capacité de projection, qui a été propulsé au sol alors qu’il cherchait à se retourner plein axe. Derrière, l’avant-centre polonais a fait mouche en enroulant une frappe parfaite au dessus du mur de Schalke (2-0, 50e). Tolisso et Coman ont ensuite été décisifs dans l’action du troisième but, inscrit... par un Lewandowski pas rassasié (3-0, 75e).

La fête ne pouvait être parfaite sans faire entrer en jeu les stars du mercato estival du Bayern, à savoir Ivan Perisic et Philippe Coutinho, à l'heure de jeu. Le Brésilien est imméditament passé proche de marquer. Sa capacité à évoluer dans les petits espaces et sa complémentarité avec les deux autres attaquants a été tout de suite évidente.

Dans le jeu et dans la manière, la prestation du Bayern est de bon augure. Hormis quelques pénétrations d'Amine Harit et un poteau de Guido Burgstaller, finalement signalé hors jeu, le Bayern a passé une soirée tranquille. Lucas Hernandez a pu étrenner ses nouvelles couleurs sans trop souffrir. S’il n’avait pas provoqué un coup franc très dangereux à l’entrée de la surface en deuxième période (61e) en taclant Caligiuri, l’ancien arrière gauche de l’Atletico aurait même connu une première parfaite. Tout roule pour le Rekordmeister bavarois qui lance sa saison du bon pied.