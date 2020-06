BUNDESLIGA - Le Borussia Dortmund sera toujours entraîné par Lucien Favre la saison prochaine, a confirmé jeudi Michael Zorc, directeur sportif du club qui tentera une nouvelle fois de briser l'hégémonie du Bayern Munich sur la Bundesliga.

Le Borussia Dortmund et Lucien Favre, pas de séparation en vue. Bien au contraire. "Nous aurons la même équipe d'entraîneurs pour la prochaine saison. Nous voulons aller à l'attaque", a déclaré le directeur sportif Michael Zorc avant le dernier match de Dortmund cette saison à domicile contre Hoffenheim, samedi. Il restait une année au contrat de Lucien Favre, mais les spéculations sur son départ se sont multipliées alors que Dortmund s'apprête à finir deuxième de la Bundesliga derrière le Bayern, pour la deuxième année consécutive.

Pour le moment, pas de prolongation

Bundesliga Dortmund aurait décidé de reconduire Favre IL Y A UN JOUR

Sous les ordres de Favre, le BVB Dortmund a cédé la première place aux Bavarois pour neuf points en 2018-19 et compte actuellement dix points de retard sur le Bayern à l'approche de la dernière journée de ce week-end. Le Bayern Munich a remporté ses 15 derniers matchs, dont une victoire 1-0 en championnat à Dortmund fin mai qui a effectivement décidé de la course au titre. Michael Zorc, âgé de 57 ans et qui a fait 468 apparitions sous les couleurs de Dortmund au cours de sa carrière, a de son côté prolongé mercredi son contrat de directeur sportif jusqu'en 2022.

Play Icon WATCH Borussia Dortmund - Zorc nie les spéculations quant à un départ de Favre 00:00:33

Il a toutefois exclu de prolonger le contrat de Favre au-delà de l'année prochaine. "Nous avons une grande relation de confiance en interne et nous aurons des discussions en temps voulu", a conclu Zorc lorsqu'on lui a posé la question de la prolongation de l'entraîneur suisse.

Bundesliga "La concurrence a été plus rude que d'habitude" : Müller rend hommage à Dortmund HIER À 14:00