Dortmund ne pouvait pas mieux se rassurer. Après deux défaites de suite et avant le huitième de finale de Ligue des champions tant attendu face au PSG, mardi prochain, les hommes de Lucien Favre ont décroché une large victoire à domicile face à l’Eintracht Francfort en ouverture de la 22e journée de Bundesliga ce vendredi soir (4-0). Les joueurs offensifs des Borussen ont brillé tandis que la défense a retrouvé toute sa sérénité. Le PSG est prévenu : son futur adversaire est regonflé à bloc.

Bien décidé à se relancer avant de recevoir les Parisiens mais aussi à renouer avec le succès afin de se rapprocher du leader bavarois, le Borussia a tout de suite pris les choses en mains devant ses supporters. Installés très haut dans leur 3-4-3 habituel, les Borussen ont percuté sur les côtés avec les doublettes Hakimi-Sancho sur la droite et Guerreiro-Hazard sur la gauche. L’ancien Lorientais s’est surtout mis en évidence en envoyant son coup franc sur le bas du poteau gauche de Kevin Trapp pour la première occasion nette du match (9e).

L’Eintracht impuissante

Les joueurs de Favre ont cependant manqué d’inspiration collective face à des adversaires repliés et ont dû attendre la demi-heure de jeu pour inquiéter de nouveau l’ancien gardien du PSG. Ils ont tout de même fait mouche sur leur premier tir cadré de la rencontre quand Lukas Piszczek a ouvert le score d’une reprise à l’entrée de la surface après un service en retrait d’Achraf Hakimi (1-0, 33e). Capitaine en l’absence de Marco Reus, l’international polonais de 34 ans a débloqué son compteur cette saison et mis son équipe sur de bons rails.

Lukas Piszczek (Dortmund) buteur face à FrancfortGetty Images

Si les visiteurs ont tenté de se montrer plus entreprenants en début de seconde période, ils ont tout de suite été punis. Axel Witsel a récupéré le ballon au milieu de terrain et lancé Jadon Sancho qui a profité des espaces dans le camp adverse pour aller tromper Trapp d’un tir du droit à ras de terre (2-0, 50e). Le prodige anglais en est déjà à 13 réalisations en plus de ses 14 passes décisives en Bundesliga cette saison et constituera forcément un grand danger pour la défense parisienne.

Haaland encore buteur

Erling Haaland, lui, a encore prouvé qu’il n’avait besoin ni d’expérience ni de temps d’adaptation pour trouver le chemin des filets. Le Norvégien de 19 ans est devenu le premier joueur à marquer huit buts lors de ses cinq premiers matches dans le championnat allemand en profitant d’un petit centre en retrait d’Hakimi au bout d’une belle action collective initiée par Guerreiro et relayée par Sancho (3-0, 54e). D’une puissante frappe à l’entrée de la surface, Guerreiro y est également allé de son but pour mettre en évidence sa grande performance (4-0, 74e).

En difficulté, lors des revers en coupe face au Werder (3-2) puis en championnat à Leverkusen (4-3), la défense du Borussia a fait preuve d’une grande rigueur cette fois et n’a pas concédé le moindre tir cadré. De quoi s’emparer provisoirement de la deuxième place du classement à un seulement une longueur du Bayern mais surtout d’aborder le duel face au PSG en toute confiance.